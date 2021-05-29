США готовят новое оружие для "первой арктической войны"

США готовят новое оружие для "первой арктической войны"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com/
Вашингтон не хочет отставать от Москвы

Американские журналисты рассказали, что многие страны готовятся к возможному противостоянию в Арктике. Не отстают от коллег и США – за последнее время они не раз меняли свою стратегию. 

Автор материала National Interest Крис Осборн отмечает, что страны не желают воевать на территории "белых медведей и пингвинов", но Вашингтон переживает о том, какие стратегические возможности открываются перед другими государствами из-за потепления. 

США же стараются укрепить связи с Норвегией, чтобы хоть что-то противопоставить России, у которой есть ледокольный флот и Северный морской путь. Так недавно военные двух стран провели учения в суровых условиях. Журналист пишет, что именно действия Москвы в Арктике и заставляют Вашингтон увеличивать активность по этому вопросу. 

В последнее время США ускорили работу из-за того, что открылись новые водные пути в результате таяния льдов. Военные потребовали создать оружие, которое было бы устойчивым к суровой погоде. Управление военно-морских исследований уже изучает с помощью дронов водную толщу региона, чтобы понять, как смена температуры будет влиять на вооружение, пишет автор. 

Ранее СМИ рассказали о четком сигнале США России по Арктике. Вашингтон не просто так разместил бомбардировщики B-1 на норвежской авиабазе Орланд.

Полина ИВАНОВА

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Гость252696
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Севморпуть принадлежит РФ с момента создания в 30-е, что бы там не хотели придумать США
Гость244140
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Гость244140
Байден тренируется ко встрече с Путиным, Биден снова всех удивил. Нет, он не упал, он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.
Тренируется извиняться перед американцами после встречи с нашим Президентом.
Гость244140
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Гость244140
Байден тренируется ко встрече с Путиным, Биден снова всех удивил. Нет, он не упал, он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.
Что-то дедушке совсем плохо становится....дожил бы до встречи...
Гость244140
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Гость244140
Байден тренируется ко встрече с Путиным, Биден снова всех удивил. Нет, он не упал, он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.
уже не лезет ни в какие ворота.Если маразм - это плохо,но по крайней мере объяснимо.Если притворяется идиотом,возникает вопрос-, а дно есть?Или в следующий раз сядет перед камерой справить нужду?
Гость244140
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Гость244140
Байден тренируется ко встрече с Путиным, Биден снова всех удивил. Нет, он не упал, он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.
Продолжение фильма "Мумия " . Это маразм . Могли выбрать кота или собаку - толку больше было бы .
Гость244140
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Гость244140
Байден тренируется ко встрече с Путиным, Биден снова всех удивил. Нет, он не упал, он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.
Ему Псака сказала, что он идёт на встречу с неграми
Гость244140
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СВР
Мы заруливаем, в соответствии с приказами и распоряжениями верхового главнокомандующего.
Недооценивать врага - опасно, в военном вбили в голову. Но ради поржать, да, смешно...
Сяду-ка я на пенек, съем я пирожок.. ну старый человек, грешно смеяться над больными людьми , с другой стороны
Присяд на колено это только к BLM и прочим нетрадиционным он может, еще и повернуться тем самым местом, лишь бы угодить....
Гость244140
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Байден тренируется ко встрече с Путиным, Биден снова всех удивил. Нет, он не упал, он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.
Гость244140
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США не стали запрещать своим пилотам полёты над Белоруссией до выяснения обстоятельств принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске. Об этом говорится в сообщении для пилотов, распространённом Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), передаёт NTD.
СВР
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Мы заруливаем, в соответствии с приказами и распоряжениями верхового главнокомандующего.
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