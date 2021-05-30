Стало известно о модернизации Су-57

Подробности об истребителе пятого поколения раскрыл Мантуров

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что готовится модернизация истребителя Су-57.

В интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин" глава ведомства напомнил, что самолет только поступил на вооружение российской армии, однако уже сейчас планируется новая модернизация. Этот процесс Мантуров назвал постоянным, пишет сайт "Вести.ру".

Ранее американские журналисты сделали прогноз. По мнению экспертов, российский Су-57 вытеснит американский F-35 с рынка.