Стало известно о модернизации Су-57

Подробности об истребителе пятого поколения раскрыл Мантуров

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что готовится модернизация истребителя Су-57.

В интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин" глава ведомства напомнил, что самолет только поступил на вооружение российской армии, однако уже сейчас планируется новая модернизация. Этот процесс Мантуров назвал постоянным, пишет сайт "Вести.ру".

Ранее американские журналисты сделали прогноз. По мнению экспертов, российский Су-57 вытеснит американский F-35 с рынка.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость250359
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Правильно делают, конечно нужно модернизировать, может он тогда летать начнет. Произвели в прошлом году, пока один самолет. А то самый первый не успели модернизировать. Разбился преждевременно, <цензура>.
Гость254271
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Гость248094
Не было боя, как можно судить, кто лучше,конструктора знают что форсаж вихревой слобоват Т-50,
нужен мощный двигатель, пока нет МиГ-41, точно определять нельзя, темболее Псаки говорила о новейшем самолете 6ГО поколения готов к серийности F-XX
Псаки да, врать не будет. Не то что Мантуров, режиссер мультиков про мост и Кинжал.
Конструктора знают про вихревой форсаж, который слабоват, а ты не знаешь про то, что двигуны СУ-57 на сверхзвук без форсажа выходят.
Кстати, просвети нас про вихревой форсаж. А то Яндекс первую ссылку на твой перл выдает. А вторую - на фильм Форсаж. Вот там он вихревой, не поспоришь)))
Гость248094
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Не было боя, как можно судить, кто лучше,конструктора знают что форсаж вихревой слобоват Т-50,
нужен мощный двигатель, пока нет МиГ-41, точно определять нельзя, темболее Псаки говорила о новейшем самолете 6ГО поколения готов к серийности F-XX
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