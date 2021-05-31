Шойгу анонсировал ответ на действия НАТО у западных границ России

Шойгу анонсировал ответ на действия НАТО у западных границ России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Нарастающие военные угрозы альянса не остались без внимания

Россия подготовила ответ на действия НАТО у границ на западе. Об этом предупредил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На указанных рубежах нашей страны нарастают военные угрозы. Только за последние семь лет в Европе стали в 14 раз чаще летать стратегические бомбардировщики американских ВВС, констатировал глава военного ведомства.

В Балтийское море постоянно наведываются корабли альянса с ракетами на борту. Лишь за прошлый год они три раза "выполняли задачи вблизи Калининградской области". А с 2016 года зафиксировано 18 таких выходов, добавил министр.

Кроме того, у границ России проводится все больше военных учений США и НАТО. Их количество за последние годы увеличилось в полтора раза. А теперь идут наиболее крупные за 30 лет, отметил Шойгу на коллегии Минобороны РФ 31 мая, передает "Интерфакс".

Ответ на все это последует очень скоро. Уже в 2021 году на западных рубежах будет размещено почти 20 новых соединений и частей. Они будут оснащены современными вооружениями и техникой, приводит слова Сергея Шойгу РИА "Новости".

В войска Западного военного округа поступит не меньше 2 тыс. единиц оружия. Навыки армейцев и управления будут и дальше совершенствоваться, заверил глава Минобороны, передает "Общественная служба новостей".

Корабли Балтийского флота уже на 30% интенсивнее отрабатывают задачи боевой подготовки. Выполнено 200 с лишним "упражнений с применением различных видов вооружения", подчеркнул министр. Учения продолжатся.  

На днях сообщалось, что в Пентагоне отказались признавать Россию врагом США и НАТО. Минобороны США применяет другое определение в отношении нашей страны.

До этого в Болгарии раскрыли замысел НАТО по нападению на Россию. Там назвали маневры в Восточной Европе задуманными для подготовки к атаке на нашу страну.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость248913
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Гость253440
Ватопитек, специально для тебя цитата из статьи: "в Пентагоне отказались признавать Россию врагом США и НАТО". А Шойгу грозит НАТО и увеличивает группировку на границах со странами НАТО. Вопрос: так кто же в действительности агрессор?
Да, малышь, большие дяди сказали очень тихо после появления у нас ультразвукового оружия, что мы им не враги, но вот про дружбу тоже не сказали и базочки с пушечками вокруг друга оставили. А ты, малышь, играй в песочек, да смотри собачью какашечку в ротик не тяни.
Гость254840
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Гость253440
Ватопитек, специально для тебя цитата из статьи: "в Пентагоне отказались признавать Россию врагом США и НАТО". А Шойгу грозит НАТО и увеличивает группировку на границах со странами НАТО. Вопрос: так кто же в действительности агрессор?
Кто-бы мог подумать ранее, что вся такая большая страна Украина - сплошное <цензура> ...
Гость248094
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Кокосии нужна Урусия со соей железодорожной инфраструктурой, что бы толкать товар во весь мир бесплатно
Гость248767
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Америке никто не верит, они всех прослушивают, своих друзей типа.
Поэтому чего там говорит Пентагон для отвода глаз не надо слушать, потому как командующий НАТО говорит обратное.
Китайцы правильно сказали, если они рыпнуться мощь российского оружия и мощь китайской промышленности оснастят армии до уровня намного превышающего всех стран НАТО, хотя она и сейчас уже превышает, но обьединение против начатой войны НАТО против России или Китая положит конец всей этой организации, вполне возможно с исчезновением целых стран.
Гость253767
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Нам чужого не надо, а за свое порвем в клочья, о чем говорят исторические факты. А ты пока пользуйся, что Россия добрая, Россия может и обозлиться, тогда, тебя, убогого и твою недострану вычеркнуть из истории, как случайную ошибку
Гость250863
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Гость253440
Ватопитек, специально для тебя цитата из статьи: "в Пентагоне отказались признавать Россию врагом США и НАТО". А Шойгу грозит НАТО и увеличивает группировку на границах со странами НАТО. Вопрос: так кто же в действительности агрессор?
Рогуль, отвечу я. А кто вокруг границ России всяким маразмом занимается? Дак вот тебе ответ рогуль: только рыпнитесь, даже памяти от вас не останется
Гость253440
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Гость252720
Укропитеки, вы где? В туалетах заняты что ли, натовские испражнения отмываете?
Жду комментов про бункер, про рост и наличие волос на голове у президента соседней страны.
И немножко яду на весь окружающий мир.
А то скууучно без вас, убогие.
Ватопитек, специально для тебя цитата из статьи: "в Пентагоне отказались признавать Россию врагом США и НАТО". А Шойгу грозит НАТО и увеличивает группировку на границах со странами НАТО. Вопрос: так кто же в действительности агрессор?
Гость250863
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Гость244140
Современная война это война науки и экономики.Сначала вывезли богатства в страны НАТО,потом из страны свалили все ученые,уничтожено обычное производство,не говоря о высоко-технологичном.Уничтожили медицину и насадили ЕГЭ(Англия перешла на советскую систему образования)Кому пытаются грозить имея недвижимость и банковские вклады за рубежом?Все выкрики про внешних врагов всего-лишь ширма для народа колониального правительства.
очередной ЫксПерд. Ты тогда поясни ЫксПерд, че же тогда на такую "убогую" Россию-то все, кому не поподя, тявкают? Ведб по твоему ЫксПердному мнению, россия уже проиграла везде
Гость244140
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Современная война это война науки и экономики.Сначала вывезли богатства в страны НАТО,потом из страны свалили все ученые,уничтожено обычное производство,не говоря о высоко-технологичном.Уничтожили медицину и насадили ЕГЭ(Англия перешла на советскую систему образования)Кому пытаются грозить имея недвижимость и банковские вклады за рубежом?Все выкрики про внешних врагов всего-лишь ширма для народа колониального правительства.
Гость250863
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Должен приползти Анти-четотам и в очередной раз задвинуть телегу про военные бюджеты. (Ему никак новую методичку хозяева не выдадут, забыли подикась об убогом)
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