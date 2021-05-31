В Канаде назвали российский Ми-28 "военным чудом"

В Канаде назвали российский Ми-28 "военным чудом"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вертолет способен обратить неприятеля в бегство

Канадский журналист поделился своим восхищением по поводу российского боевого вертолета Ми-28. Опытный зарубежный эксперт уверен, что наша боевая машина на голову превосходит все аналоги и с легкостью может заставить врагов трепетать от страха.

Канадец Бенни Кирк указал, что российское государство всегда держалось в лидерах в вопросе вооружения. Так, во время войны с фашистами в арсенале советских войск был культовый штурмовик Ил-2. В конфликтах шестидесятых годов прошлого века наши интересы отстаивал истребитель МиГ-21. Теперь российская армия вооружена боевыми машинами нового поколения, а именно мощным вертолетом Ми-28.

В соответствии с классификацией Североатлантического альянса наш вертолет относится к "Разрушителям". Кирк убежден, что такая мощная летная техника заставит любого врага орать от ужаса. Наибольший восторг у канадца вызывает последняя модификация аппарата – Ми-28НМ.

"Ми-28НМ – это военное чудо, не сомневайтесь", – написал журналист в своей статье для издания Hot Cars.

Кирк с восхищением описывает возможности нашей боевой машины: вертолет может выполнять самые сложные военные задачи днем и ночью и при любых погодных условиях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Россия уничтожит истребителей-невидимок США. Американцы назвали зенитно-ракетную систему поколения С-500 грозным "убийцей".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость250863
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крым наш
Не-не,каклы сказали что скоро Россия распадётся!
Обязательно распадется, я бы даже сказал разлетится на куски, но только вместе со всем шариком
крым наш
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ГостьПророк
А как Вы думали?? Так и будет пока жива Россия!
Не-не,каклы сказали что скоро Россия распадётся!
ГостьПророк
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А как Вы думали?? Так и будет пока жива Россия!
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