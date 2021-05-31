Российский истребитель сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Американский летательный аппарат летел по направлению к границе РФ

Российскому истребителю Су-27 пришлось сопровождать американский бомбардировщик, который летел над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

В среду, 26 мая, российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, двигающийся над нейтральными водами Балтийского моря и приближающийся к границам нашей страны.

Поднятый в воздух Су-27 определил, что цель является бомбардировщиком ВВС США. После того, как американский летательный аппарат начал удаляться от границ России, истребитель вернулся на свое место.

Государственная граница РФ не была нарушена, передает РИА "Новости".  

Ранее стало известно о том, что Су-27 преподал урок вежливости американским морякам. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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