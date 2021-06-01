Посол нашей страны дал ответ на заявление представителя НАТО

Военные объекты в Арктике Россия восстанавливает с единственной целью. Ее назвали в Министерстве иностранных дел.

Это делается для укрепления обороноспособности, сказал посол МИД нашей страны по особым поручениям Николай Корчунов. Так он ответил на ранее прозвучавшее заявление представителя НАТО Оаны Лунгеску, сообщившей, что на саммите альянса в июне планируется обсудить наращивание военных возможностей РФ в Арктике, которое происходит намного быстрее, чем за все время после окончания холодной войны.

Россия восстанавливает инфраструктуру, почти утраченную в 1990-е годы. Это необходимо, чтобы защитить нашу страну "на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны", объяснил Корчунов в комментарии РИА "Новости".

По его словам, в Арктике производится больше 10% ВВП и 20% с лишним отечественного экспорта. Наша страна надеется создать безопасные условия для воплощения больших проектов и обеспечения развития этого региона, передает телеканал "360".

Военная активность РФ там не нарушает никаких международных законов. И безопасности других арктических стран не угрожает, отметил посол МИД в заключение.