Новейший Су-57 хотят купить пять стран

Новейший Су-57 хотят купить пять стран
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российским истребителем заинтересовались в Юго-Восточной Азии

Еще в нескольких странах выразили желание приобрести новейший Су-57. Об этом рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, ведутся переговоры. К российскому истребителю проявляют неподдельный интерес в четырех – пяти государствах Юго-Восточной Азии, отметил гендиректор Рособоронэкспорта в разговоре с РИА "Новости".  

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 способен уничтожить любые цели в воздухе на земле и воде. Его впервые увидели в небе в конце января больше 11 лет назад. 

Это высокоманевренный и малозаметный самолет. Он оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Два года назад подписан контракт на поставку 76 истребителей Военно-космическим силам России.

Первый такой самолет армия нашей страны получила в 2020-м. К концу 2024 года будет поставлено 22 Су-57 из указанных в контракте, остальные поступят в ВКС с 2025-го по 2028 год.

На днях стало известно о модернизации Су-57. Несмотря на то что что самолет только поступил на вооружение российской армии, уже готовится его изменение.

До этого канадские эксперты включили российские истребители в список лучших. Туда вошел и новейший Су-57.

Ранее в Ираке выразили желание заменить американские F-16 на российские Су-57 пятого поколения. Останавливает страну только высокая цена этих самолетов.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость248094
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Америкосы сразу продают свое чудо F-22. F-35, а затем бысто быстро разрабатывают новейшее F-XX. А унас 10 лет разрабатывают или копируют,15лет на подписи соглосований, испытаний 3 года, а там куда кривая выведит надобности
Гость253137
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О самолете толком никому ничего не известно, а уже "барахло". Вот и весь эксПЕРДный вывод. Даже то что один "упал"... это ведь как посмотреть. Никто ведь ничего не знает, кроме того что в новостях было. И в голову не приходит, что возможно, в рамках испытаний, специально "уронили". Например, сняли самое дорогостоящее, отработали сразу массу нештатных ситуаций и отказов, сняли все телеметрией и под конец "уронили" заодно испытав систему катапультирования... А для экпердов официально сказали .... ну это для экспердов...
Гость250863
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Гость248311
это барахло никто не купит
А ты сходи продай "нептун", "молот", "оплот" кому нить, во вояки поржут над ВПК хохлостана! Вот уж где, действительно БАРАХЛО
Гость253741
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Гость248311
это барахло никто не купит
барахло у вас между ног болтается
так никто и не кпил и даже не раздумывал :))
Гость248311
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это барахло никто не купит
Гость253440
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Вот типичный прием подачи информации конторой вроде РИА новости: Несколько стран хотят купить новый российский Су-57 и тут же: Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Разница между "хотят купить" и "раздумывают" слишком очевидна.
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