Украинские военные показали стрельбу новой самоходки - видео

Украинские военные показали стрельбу новой самоходки - видео
Кадр youtube.com
Калибр перспективной гаубицы подогнали под натовские стандарты

Министерство обороны Украины продемонстрировало кадры испытаний опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" отечественного производства. Видео представлено Военным телевидением Незалежной на ютуб-канале.

Испытывали перспективную гаубицу САУ 2С22 на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.

"Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди – дальнейшие испытания", – говорится в комментарии ведомства.

"Богдана" имеет ствол 155 мм калибра, адаптированного под снаряды стандартов НАТО. Орудие изготовлено из украинской стали на оборудовании Краматорского завода тяжелого станкостроения.


В декабре 2019 г. украинцы уже тестировали новейшую САУ при помощи гидровыстрела. И вот наступил новый этап испытаний.

"Богдана" является ответом Укроборонпрома американской М777 и российским САУ "Мста-С" и "Коалиция". Правда, наши установки бронированные, а украинские, как писал "ЦарьГрад", больше похожи на джихад-мобиль, только не с пулеметом, а гаубицей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Тор
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Америкосы отказались от выпуска подобных артсистем на колесном ходу, да еще и с задним расположением пушки. Первый выстрел - еще туда-сюда, а следующие - пальцем в небо. Но хохлам законы баллистики не писаны. Они их переписали еще когда Александра Македонского победили (по учебникам истории Хохляндии). Ну нехай дытына потэшится....
Гость243185
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Гость253606
при стрельбе почему то не были опущены до упора сошники. Т.Е. стреляли с автомобильной подвески. Почему - непонятно.
Скорее всего, если опустить до конца - сломает раму автомобиля. Отдача то бешанная. Точность у нее должна быть +- километр.
Гость250359
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Автор по глупости сравнивает с М777, то есть буксируемой пушкой Ховитцер, когда та же пушка устанавливается на Паладин и Брутус - самоходные системы. Паладин бронирован, Брутус - нет.
Гость254483
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Антиxу#лoпутин
грамотному "артелеристу" отвечаю что 2014 году ваша рашинская арта стреляла по украинскому Донбассу не пересекая границу из рос. деревни Гуково.
Дальность стрельбы снаряда Натовского калибра 155 мм. состпвляет около 40 км.
Дальность стрельбы снарядом ссср колибра 150 мм составляет 18 км.
задаю идиоту с газеты утро вопрос.
Зачем таскать броню?
Гаубица имеет большую дальность чем на Град 21 БМ.
На Град 21 есть броня?
Чем же она стреляла не пересекая границу по Украинскому Донбасу не пересекая границу дебил? У тебя всё в цифрах и фейках в голове перемешалось.
Гость250863
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Антиxу#лoпутин
грамотному "артелеристу" отвечаю что 2014 году ваша рашинская арта стреляла по украинскому Донбассу не пересекая границу из рос. деревни Гуково.
Дальность стрельбы снаряда Натовского калибра 155 мм. состпвляет около 40 км.
Дальность стрельбы снарядом ссср колибра 150 мм составляет 18 км.
задаю идиоту с газеты утро вопрос.
Зачем таскать броню?
Гаубица имеет большую дальность чем на Град 21 БМ.
На Град 21 есть броня?
Для тебя, болезный; 2С35 «Коалиция-СВ» — российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс[7] на базе танка «Т-90»[2] с максимальной дальностью стрельбы до 80 км, максимальным возимым боезапасом до 70 выстрелов и скорострельностью до 16 выстрелов в минуту
Антиxу#лoпутин
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Гость254271
Для грамотного "артелериста" отвечаю.
В вашей артели артелеристы быстро налетают, быстро тырят и быстро уматывают.
А в артиллерии существует такое понятие, как защита техники и экипажа как на позиции, так и на марше.
Тачанка - вещь хорошая, но для 1920 года. А сейчас немного позже...
грамотному "артелеристу" отвечаю что 2014 году ваша рашинская арта стреляла по украинскому Донбассу не пересекая границу из рос. деревни Гуково.
Дальность стрельбы снаряда Натовского калибра 155 мм. состпвляет около 40 км.
Дальность стрельбы снарядом ссср колибра 150 мм составляет 18 км.
задаю идиоту с газеты утро вопрос.
Зачем таскать броню?
Гаубица имеет большую дальность чем на Град 21 БМ.
На Град 21 есть броня?
Гость254271
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Антиxу#лoпутин
Зачем нужна броня.?
Гаубица что на переднем крае стреляет?
Каждый артелерист знает, что задача гаубицы быстро разложится, быстро отстреляться и побыстрее умотать с места отстрела.
Такую дурь могут писать идиоты в вашей газете.
Для грамотного "артелериста" отвечаю.
В вашей артели артелеристы быстро налетают, быстро тырят и быстро уматывают.
А в артиллерии существует такое понятие, как защита техники и экипажа как на позиции, так и на марше.
Тачанка - вещь хорошая, но для 1920 года. А сейчас немного позже...
Гость254226
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Нема в свiти такоi техники, яку б не пропили або не поламали "вмiлi" свиностанськi вояки!
Гость254226
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Мо, яка гарна iграшка! А скiльки мiшкiв барабулi можно везти в цiй гарнiй "богданi"?
Антиxу#лoпутин
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Зачем нужна броня.?
Гаубица что на переднем крае стреляет?
Каждый артелерист знает, что задача гаубицы быстро разложится, быстро отстреляться и побыстрее умотать с места отстрела.
Такую дурь могут писать идиоты в вашей газете.
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