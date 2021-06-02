НАТО вооружает Украину под предлогом учений – Минобороны РФ

НАТО вооружает Украину под предлогом учений – Минобороны РФ
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Совместные маневры закончатся, а техника и боеприпасы останутся в распоряжении ВСУ и нацподразделений

Украина получает вооружения от стран НАТО под прикрытием военных учений. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

По российским данным, страны-члены НАТО доставляют к предстоящим учениям на Украине современное оружие, боеприпасы, технику и другое военное имущество с тем, чтобы потом оставить это в распоряжении Киева. 

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях",

– сообщил Конашенков. Он подчеркнул, что российское оборонное ведомство будет внимательно следить как за подготовкой к учениям у ее границ, так и за ходом самих маневров. Силы Минобороны РФ будут "реагировать адекватно", чтобы обеспечить безопасность своей страны, заверил генерал-майор.

Очередные учения военных западных стран с участием армии Незалежной и на ее территории пройдут с 28 июня по 10 июля. Несмотря на то, что название маневров Sea Breeze подразумевает действия на море, активность участников распространится далеко за пределы украинской акватории Черного моря. В том числе запланирована отработка переброски грузов и войск на суше, высадка и взаимодействие десанта на полигонах в Херсонской и Николаевской областях, передает "Звезда".

Ранее СМИ обратили внимание, что на Украину зачастили западные военные грузовые самолеты с неясными целями. Это происходит на фоне жалоб Киева на угрозы со стороны Москвы. Так, на днях президент Украины Владимир Зеленский высказался в интервью немецкому изданию, что Россия обманула мировое сообщество и после учений в Крыму отвела вглубь страны только войска, а технику и вооружения оставила у украинских рубежей. Это, по мнению киевского лидера, означает, что РФ готовится к атаке, и произойдет она до середины сентября.

Украина не входит ни в каких военные союзы, поэтому по закону на ее территории не могут находиться чужие военные подразделения. Однако в последние годы Верховная рада регулярно делает исключения из правил для западных армий. Так, в 2021 г. по запросу Зеленского парламентарии разрешили провести на Украине восемь мероприятий с участием иностранных солдат.

Николай ВИКТОРОВ

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гость
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«На одном из общевойсковых полигонов ВСУ прошли заводские испытания опытного образца отечественной САУ „Богдана”. По словам представителя <цензура> „Краматорский завод тяжелого станкостроения”, которого привлекли к текущему этапу стрельбы, изюминкой нашей „Богданы” является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании. Он адаптирован под стрельбу натовским боеприпасом»
гость
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САУ для НАТУ Украина показала
Гость255419
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Народ вы ахуевшие тупорылые идиоты!!! Че за понос вы тут обсуждаете идиоты <цензура>! Главная проблема <цензура> в России а не в Украине <цензура> уже тупить <цензура>!!!
Гость253763
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Гость253070
это всё не ваше собачье дело, тупая кацапня, прекращайте бухать и пиз.....дуй...те работать
Если человечек <цензура> от, то наверняка он с Украины, он из быдла, нищего и подгороднего, он малолетка, которому в этой жизни не светит ничего. 100 процентов - эта рабочая скотинка отправится трудиться гастарбайтером за гроши. Пожалейте ничтожного.
Гость253908
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Гость253070
это всё не ваше собачье дело, тупая кацапня, прекращайте бухать и пиз.....дуй...те работать
Ты, немытое животное, что ты знаешь о работе? Все что вы можете, дегенераты, это только копать, сосать и лизать. Вы не производите ничего. Вы безмоглые и тупые бараны без образования и культуры, нищин оборванцы в драных трусах. Пшел вон, убогий, сортиры немытые ждут тебя.
Гость253070
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это всё не ваше собачье дело, тупая кацапня, прекращайте бухать и пиз.....дуй...те работать
Гость248175
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А кому будет жалко дураков, которые решили подохнуть за желание властей торгануть ими в рабство американским рабовладельцам? Задача Америки и их прислуги в Европе максимально разрушить все русское на территории б.СССР. Они совершенно не собираются создавать на этом месте нечто новоукраинское, молдавское или белорусское. Пусть будет тупое стадо послушных баранов без победной истории, без конкурентной экономики, вообще без всякого наличия мозга, мэкающее и бэкающее на слэнге, лишенном всякой культурной и образовательной составляющих. Задать задание рабам будет достаточно и на этой вонючей мове.
Гость244140
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Интерпол отказал Украине в розыске обвиняемых в аннексии Крыма, облом.
гость
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Укрорейху это не
поможет в случае войны с Россией,
а последствия для незалежной будут тяжелее. Её просто не станет, вообще не станет.
Гость250863
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По традиции, хохловояки все сдадут на металолом, а что сдать не смогут - пропьют
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