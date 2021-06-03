Россия ответит на военную агрессию Украины пятью видами оружия - СМИ

Россия ответит на военную агрессию Украины пятью видами оружия - СМИ
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com /www.globallookpress.com
Журналист поведал об основных образцах военной техники, на которую, уверен он, Минобороны сделает ставку в случае войны с Незалежной

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы в скрытности и возможностях проникновения в глубокий тыл противника. Такое заявление сделал обозреватель американского журнала The National Interest Марк Епископос, рассказавший о главной российской технике, представляющей, на его взгляд, основную угрозу для Незалежной в случае масштабной войны между двумя странами.

С-400

У Украины до сих пор отсутствуют системы малозаметного вооружения, чего не скажешь о РФ. Размещенные в Крыму С-400 способны атаковать восток и центр Незалежной. Не так давно глава СНБО Александр Турчинов заявил, что главная опасность для Киева в российских ЗРК заключается в их способности поразить любой объект в небе.

Су-35С

Киев располагает устаревшей и изношенной авиацией: МиГ-29, Су-24, Су-25 и несколькими единицами Су-27, которые не сыграют большой роли в случае возникновения военного конфликта с РФ. Нынешняя российская авиация же включает опасные Су-35С, которые "съедят" украинские самолеты, а также уничтожат военную и политическую инфраструктуру Незалежной.

БМП-3М

Минобороны чтит свои исторические традиции и наследие, доставшееся от советской эпохи. Модернизированные боевые машины пехоты, уверен Епископос, будут активно использоваться российскими ВС в случае войны на Украине. Увеличенная огневая мощь, новая башня и дополнительные снаряды сформировали из этой модели грозный маневренный танк.

Т-90М

Стоит помнить об основных боевых танках, которые сыграют важную роль в случае гипотетической войны. Сухопутные силы Минобороны могут похвастаться самой мощной и многочисленной танковой техникой – около 13 тысяч танков. Украинского Т-84 "Оплот" явно будет недостаточно для того, чтобы достойно встретить опасный и маневренный Т-90М.

2С19 "Мста-С"

Гаубица может похвастаться довольно эффективным прицельным комплексом и дальностью – под прицелом можно удержать значительные части украинской территории. В боекомплект входит 50 снарядов со скорострельностью 7-8 выстрелов за минуту, сообщает National Interest.

Ранее американские эксперты оценили шансы начала ядерной войны между Россией и США.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255709
Пожаловаться Ответить
хватит врать кацапы
гость
Пожаловаться Ответить
Гость247656 твой стиль петух это групповуха с жеребцами, у одного ты ¢о¢ешь второй тебя чморя дрючит. потом меняются.
гость
Пожаловаться Ответить
Что бы петушня обделалась и убежала к пшекам на от¢о¢ хватит предупреждения о нанесении удара.
Гость249658
Пожаловаться Ответить
Гость248913
Надеемся, что хохлы всех в хоккей победят. А они вообще играют ?
Они играют в очко, в свое, с пеDрилами. Пассивно!!!
Гость248913
Пожаловаться Ответить
Когда пиндосы узнали, что в одной из стран Центральной Америки готовится военная операция, которая грозила безопасности американским гражданам, то пиндосы объявили по местному ТВ, что они скупают все виды огнестрельного оружия за приличную сумму. Незадачливые вояки стали приносить оружие на продажу, а к моменту начала военной операции оружия было продано и войнушка не состоялась. С хохлами такой метод отлично сработает.
Гость250452
Пожаловаться Ответить
Гость247656
Задницу Россия подставит, как в хоккее сегодня, это стиль путина.
Мечтаешь все задницы облобызать в России? Язык сотрешь юродивый....
Гость248913
Пожаловаться Ответить
Гость247656
Задницу Россия подставит, как в хоккее сегодня, это стиль путина.
Надеемся, что хохлы всех в хоккей победят. А они вообще играют ?
Гость249658
Пожаловаться Ответить
Гость247656
Задницу Россия подставит, как в хоккее сегодня, это стиль путина.
По себе судишь, пеDрила!
Гость249658
Пожаловаться Ответить
Гость253070
<цензура> рот помой, кацап вонючий, канадцы вам тока что накончали по самые гланды!!!!
Рогуль, свиноподобная тварь, по теме есть что сказать?
Гость255386
Пожаловаться Ответить
Забыли про шестое, допинг
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей