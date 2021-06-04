Животное заставило солдат кричать

Солдаты американской армии бросились врассыпную, крича при этом от ужаса. Виновником переполоха стал енот.

Милое животное забралось в один из бронеавтомобилей США. Обнаружив нежданного гостя, солдаты начали кричать, а кто-то даже караулил бедолагу с битой в руках. В итоге енот пулей вылетел из автомобиля.

Правда, перед этим из военной техники с криками и визгами выбежали несколько солдат, которые брезгливо трясли руками. В итоге дикий зверь постарался поскорее скрыться. Похоже, что крики военных не на шутку его напугали.

Инцидент, кстати, засняли на видео. За несколько дней ролик набрал несколько миллионов просмотров, а потом был удален по неизвестным причинам.

Сохранить запечатленный позор американских военных успели авторы Телеграм-канала "Коза кричала".

"Натовская военщина. Лютые, лютые звери. До дрожи",

– иронично отметили в Сети.

Некоторых служащих, кстати, ситуация позабавила. За кадром также слышен смех, а побег неуклюжего енота и вовсе заставил оператора расхохотаться. Неясно только одно – смеется он над своими сослуживцами или животным.

Ранее в Интернете обсуждали видео с участием Елизаветы II и свиньи. Королева во время визита на ферму решила проверить, в каких условиях содержится животное. Только вот свинью манерам не научили, поэтому, когда глава Букингемского дворца подошла к загону, животное повернулось к ней задом и начало яростно чесать его о решетку.