На военном полигоне в Казахстане Минобороны РФ успешно испытало снаряды для новейшего ЗРК

Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" оснастят специальными боеприпасами для уничтожения боеголовок баллистических ракет противника. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны России.

"Успешные испытания боеприпасов прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. После серии пусков подтвердились заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", – говорится в публикации.

Собеседник издания сообщил, что эти же боеприпасы будут поставляться для модернизированной стационарной системы противоракетной обороны Москвы.

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что в данном случае речь может идти об обновленной ракете 53Т6М. Одновременно он счел это маловероятным, т.к. "тогда должны скоро продемонстрировать и мобильную пусковую установку".

По информации эксперта, ракета 53Т6М в длину достигает десяти метров, а ее масса составляет несколько тонн. Более вероятный вариант, что это С-500 "Прометей" получает снаряд, напоминающий по своим характеристикам 53Т6М, но менее объемный, полагает Корнев.

Ранее сегодня на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что вскоре в войска начнутся серийные поставки С-500 "Прометей" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", передает "Интерфакс".

Напомним, в конце мая нынешнего года президент России Владимир Путин заявил о необходимости находиться в полной боеготовности из-за потенциальных угроз у границ нашей страны в связи с непростой международной ситуацией. На этом фоне Москва укрепляет ядерную триаду государства, армия и флот получают новейшие виды вооружения. По его словам, сейчас на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

