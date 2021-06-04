Западный эксперт расшифровал посланный разведкой ФРГ сигнал для России

Западный эксперт расшифровал посланный разведкой ФРГ сигнал для России
Фото: commons.wikimedia.org/ CC BY-SA 4.0
У Берлина есть собственные интересы, отметил специалист

1 июня немецкий разведывательный корабль "Альстер" выдвинулся из гавани Хаммерфест, которая находится на севере Норвегии. С тех пор судно "открыто видно на радаре", о чем говорится в публикации одного из СМИ.

По словам военного эксперта, старшего научсотрудника Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреаса Эстхагена, таким образом разведка ФРГ шлет своеобразный "сигнал" Москве. До этого же НАТО провело целую серию открытых маневров у берегов Норвегии: так, в начале весны этого года самолет ВВС Британии облетел воздушное пространство у границ РФ. А в мае американская субмарина приплыла к норвежскому порту Тромсе на севере страны.

Таким образом, уверен специалист, Запад демонстрирует свой интерес к Крайнему Северу. Однако свои цели преследует и немецкий флот, который посылает своим коллегам по НАТО и ЕС, а также России, сигнал наличие собственных возможностей.

"Открытые маневры этого разведсудна – сигнал как для РФ, так и для союзников", – выразил уверенность норвежский эксперт. 

По мнению Эстхагена, для современной морской разведки характерны "открытые маневры". 15 лет было трудно представить, что Запад будет столь явно демонстрировать свой интерес к региону. За это время, полагает специалист, стратегическое значение Крайнего Севера лишь возросло.

"А для Норвегии тем более. Для нас это территория стратегической ответственности", – заявил Эстхаген в интервью NRK. 

Ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что наращивание дополнительного военного контингента Штатов в Гренландии будет означать отказ Копенгагена от действий, нацеленных на снятие напряжения в Арктике.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость256130
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Гость256041
По словам военного эксперта, старшего научсотрудника Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреаса Эстхагена, таким образом разведка ФРГ шлет своеобразный сигнал
ЖИТЕЛЯМ Хаммерфеста: ВЫ на мушке ядерной ракеты.
ВЫ россияне на мушке ядерной ракеты. Про одновременом уларе со всех баз, окружающих Россию, с земли, воздуха и флота, ваши супер-пупер системы ПВО превратятся в пыль. Так что очень быстро отправитесь в АД (который ваш плешивый карлик, почему-то назвал Раем)
Гость256075
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Присутствием своего корабля, немцы подают сигнал России ... потопить его... Вот, как то так...
гость
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Мы не шлем сигналов, просто открыто говорим: да zalupu вам гейропейцы а не крайний север. Чё тут не понятно.
Гость256041
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По словам военного эксперта, старшего научсотрудника Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреаса Эстхагена, таким образом разведка ФРГ шлет своеобразный сигнал
ЖИТЕЛЯМ Хаммерфеста: ВЫ на мушке ядерной ракеты.
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