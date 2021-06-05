В Сети уже появились фотографии судна, утверждает источник

Российская атомная субмарина "Нерпа" возвращается в Россию из Индии после девятилетней аренды. Об этом сообщают местные медиа, ссылаясь на собственные источники.

Согласно приведенным данным, российская подводная лодка "Нерпа" используется военно-морскими силами Индии еще с 2012 года. Местные ВМС эксплуатировали субмарину под названием "Чакра".

Как отмечает источник, одной из причин возвращения стало близкое истечение срока долгосрочной аренды. Индийские медиа утверждают, что фотографии "Нерпы" уже появились в социальных сетях. Однако официальный Нью-Дели пока что не давал комментариев по этой ситуации.

По информации телеканала NDTV, в настоящее время субмарина держит курс на Владивосток. На борту судна находится экипаж индийских ВМС. "Нерпу" сопровождает военный корабль.

Журналисты также утверждают, что еще одним поводом для закрытия досрочного лизинга арендованной подлодки стали проблемы по техническому обслуживанию судна, включая неисправность силовой установки.

Канал News Nation же сообщает, что Нью-Дели намерен арендовать другую субмарину.

"В 2019 году Индия подписала с Россией сделку на 3 миллиарда долларов на поставку атомной подводной лодки для ВМС Индии сроком на 10 лет. В рамках договора, заключенного два года назад, Минобороны передаст Индии подводный корабль проекта 971 "Щука– Б" к 2025 году. Это означает, что ВМС Индии останутся без атомных подводных лодок как минимум на 4 года", – отмечает телеканал.

Ранее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко рассказал об особенностях и возможностях новейшей российской субмарины "Казань" проекта 885М, которая уже принята в состав военно-морских сил РФ.