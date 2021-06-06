В соцсетях заметили массовое движение украинской военной техники

Украинские ВС перебрасывают танки и бронетехнику поближе к Крыму. Железнодорожные составы с военной техникой заметили граждане Украины и поделились заснятыми видео в соцсетях.

На кадрах можно заметить несколько составов, на которых размещены танки, бронетранспортеры и военные грузовики. Также, сообщает портал Avia.Pro, на границу с Крымом послали оперативно-тактические ракетные комплексы и средства ствольной и реактивнной артиллерии.

По данным СМИ, технику перебрасывают со всех регионов Украины – для чего официально объявлено не было. Телеграм-канал "Записки охотника" опубликовал ролики, на которых запечетлены колонны военной техники, которая направлялась из центральной части страны в район Николаева.

"Либо намечаются крупные манёвры, либо очередная ротация сил", – отмечает автор канала.

Однако когда именно были сняты ролики – неизвестно. Ранее, 2 июня, украинские военные проводили вблизи Крыма учения по защите побережья от высадки противника.В маневрах были задействованы вертолеты, бронетранспортеры, малые бронированные артиллерийские катера, а также десантные войска.