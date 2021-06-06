Украина начала тайно стягивать сотни танков к российским границам - СМИ

Украина начала тайно стягивать сотни танков к российским границам - СМИ
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В соцсетях заметили массовое движение украинской военной техники

Украинские ВС перебрасывают танки и бронетехнику поближе к Крыму. Железнодорожные составы с военной техникой заметили граждане Украины и поделились заснятыми видео в соцсетях.

На кадрах можно заметить несколько составов, на которых размещены танки, бронетранспортеры и военные грузовики. Также, сообщает портал Avia.Pro, на границу с Крымом послали оперативно-тактические ракетные комплексы и средства ствольной и реактивнной артиллерии. 

По данным СМИ, технику перебрасывают со всех регионов Украины – для чего официально объявлено не было. Телеграм-канал "Записки охотника" опубликовал ролики, на которых запечетлены колонны военной техники, которая направлялась из центральной части страны в район Николаева. 

"Либо намечаются крупные манёвры, либо очередная ротация сил", – отмечает автор канала. 

Однако когда именно были сняты ролики – неизвестно. Ранее, 2 июня, украинские военные проводили вблизи Крыма учения по защите побережья от высадки противника.В маневрах были задействованы вертолеты, бронетранспортеры, малые бронированные артиллерийские катера, а также десантные войска. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость258493
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Гость257261
мы не должны убивать друг друга, лучше вместе <цензура> по лондону.
У вас всегда есть шанс сдаться. И вы им воспользуетесь, у вас это в крови.
Жизнь вам сохранят, но вот доверие вы будете не одно поколение зарабатывать. Так что выбирайте - или на вертеле вместе с НАТОй, или с лопатой, но в семье. Незавидный выбор, но у предателей другого не бывает.
Гость257984
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Это хорошо , когда хохлы всё вооружение стянут в одно , два места . Легче котлы организовать и оптом всех утилизировать .
Гость257261
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Гость257261
что то хлоппцы заиграились в войнушку. пора бы дать по щям.
мы не должны убивать друг друга, лучше вместе <цензура> по лондону.
Гость257653
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Гость255830
Так ты дебил не поймёшь! Кста, прочти Закон о мове, а потом трынди!
Куда уж мне сиволапому шумеров понять, вы даже флаг для своей недостраны у даунов spиздиlи
Гость257261
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что то хлоппцы заиграились в войнушку. пора бы дать по щям.
Гость255903
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Гость257722
А ведь в материале "Россия ответит на военную агрессию Украины пятью видами оружия - СМИ" в разделе армия черным по белому написано, что ВС СССРФ располагают 13 тысячами танков и этими танками закидают всю Украину. А еще там написано, что путинские Су-35 "уничтожат всю политическую и военную инфраструктуру Украины", что С-400 могут накрыть ракетами Киев. Что Путину достапточно только слово сказать - и нет никакой Украины. И после такого вдруг: караул! украинские агрессоры стягивают сотни танков к границам! Есть такая поговорка, аккурат для данного случая:"Или трусы наденьте или крестик снимите
Ну караул никто не кричит, просто Русские не испытывают радости от убийства в отличии от бандеровцев.А если дернетесь то придётся похоронить эту недострану,а это печально потому как и там есть адекватные люди. Хотя вряд ли ты это поймёшь.
Гость255903
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Видимо Украина решила самоубится.
Гость255836
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Решили наконец застрелиться свидомные - бог в помощь. Ждемс, прием будет горячим, но не с цветами и без оркестра, это потом когда освободим Украину от бандеровщины и мовщины.
Гость257778
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На утилизацию повезли? Но почему опять утилизация этого мусора за счёт РФ?
Гость255830
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Гост
Гость255811 с тобой бандер надо кончать, в пасть и в жёппу твою кончать 100500-там мощным жеребцам. Чухан тупорылый.
Это твои сладкие мечты по отношению к себе? Не таись! Раскрой себя. Твои собратья тебя поддержат!
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