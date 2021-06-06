Антироссийские учения начались с легкого испуга

Накануне старта натовских учений Baltops в Балтийском море произошел странный инцидент. На него обратил внимание польский обозреватель издания Defence24 Ярослав Чишлак.

На своей странице в "Твиттере" он сообщил, что, согласно данным портала по отслеживанию морских судов MarineTraffic, российский корвет "Стойкий" ночью вторгся в территориальные воды Польши и добрался до песчаной косы Хель в районе Гданьска. Официально судно дислоцируется в порту под Калининградом.

Nie wiem czy MarineTraffic czasem czegoś nie przekłamało - bo pokazują co najmniej dziwną trasę nocnego rejsu "rosyjskiego okrętu 545". Czy ktoś wie coś więcej ? pic.twitter.com/1Hos1n56k9 — Jaroslaw Cislak (@CislakJaroslaw) June 5, 2021

"Не знаю, лжет ли иногда MarineTraffic о чем-то – сейчас он показывает довольно странный маршрут ночного круиза "Русского 545 лайнера". Кто-нибудь знает что-нибудь еще?", – написал он.

Он указал, что если данные верны, то российское судно вошло в польские территориальные воды вблизи с российской границей. Информацию позже перепроверили через другой информационный портал – по его словам, он показал аналогичный маршрут российского судна.

Пресс-секретарь командующего морской пограничной службой Анджей Ювяк заявил, что они не обладают информацией о российском корабле, который якобы вошел в территориальные воды Польши.

Позже штаб польских ВС выдал срочное сообщение, что информация о заходе корвета ВМФ РФ является ложью, военные системы наблюдения этого не подтвердили, передает EADaily.

Чишлак предположил, что сигнал был сгенерирован искусственно, и кто-то усердно потрудился, чтобы передать ложный AIS перед началом учений Baltops в честь 50-летия сотрудничества стран НАТО.