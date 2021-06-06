Российский корвет "вторгся" в Польшу и переполошил НАТО

Российский корвет "вторгся" в Польшу и переполошил НАТО
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Антироссийские учения начались с легкого испуга

Накануне старта натовских учений Baltops в Балтийском море произошел странный инцидент. На него обратил внимание польский обозреватель издания Defence24 Ярослав Чишлак. 

На своей странице в "Твиттере" он сообщил, что, согласно данным портала по отслеживанию морских судов MarineTraffic, российский корвет "Стойкий" ночью вторгся в территориальные воды Польши и добрался до песчаной косы Хель в районе Гданьска. Официально судно дислоцируется в порту под Калининградом. 

"Не знаю, лжет ли иногда MarineTraffic о чем-то – сейчас он показывает довольно странный маршрут ночного круиза "Русского 545 лайнера". Кто-нибудь знает что-нибудь еще?", – написал он.

Он указал, что если данные верны, то российское судно вошло в польские территориальные воды вблизи с российской границей. Информацию позже перепроверили через другой информационный портал – по его словам, он показал аналогичный маршрут российского судна.

Пресс-секретарь командующего морской пограничной службой Анджей Ювяк заявил, что они не обладают информацией о российском корабле, который якобы вошел в территориальные воды Польши. 

Позже штаб польских ВС выдал срочное сообщение, что информация о заходе корвета ВМФ РФ является ложью, военные системы наблюдения этого не подтвердили, передает EADaily. 

Чишлак предположил, что сигнал был сгенерирован искусственно, и кто-то усердно потрудился, чтобы передать ложный AIS перед началом учений Baltops в честь 50-летия сотрудничества стран НАТО. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость258614
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как так не получилась провокация?? Столько сил потратила Америка и Германия отрабатывая ядерную бомбардировку Калининграда. Вот он случай, надо ответить типа России на вторжение, идут учениы, а тут вторжение, самолеты с бомбами кружат в воздухе ждут команды В бой, а поляки всё испортили.
Сорвалось начало войны с Россией, эх полки, сетуют американцы и немцы.
Гость257501
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Гость255811
Да, это мы потопили ваш Курск. Всего одной торпедой отправили 100 хлопцев умирать. Это сделали мы - Американцы !
Ты, что ли американец, хрен хохляцкий? Налицо явные признаки шизофрении - ассоциация себя с другим человеком.
Гость258471
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Гость255811
Да, это мы потопили ваш Курск. Всего одной торпедой отправили 100 хлопцев умирать. Это сделали мы - Американцы !
Ты, уж, извЕни бро! Но немытым обделавшимся хохлом от тебя разит на всю Америку.
Настоящий ОДЕССИТ
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Еще один хохлоебский передаст восхваляет пиздостан. Бобы закончились, а жрать хочется. Жрите чернобыльскую рыбу, может поумнеете.
Гость255811
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Америка указала Рашке где ее место, потопив Курск. Слелалайте вывод, скрепные пидерасты !
Гость255811
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Гость256585
А ты за свои слова отвечаешь? Значит признался, кто виноват в деле с АПЛ "КУРСК". Что ж ответишь у стенки.
Да, это мы потопили ваш Курск. Всего одной торпедой отправили 100 хлопцев умирать. Это сделали мы - Американцы !
Гость258399
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Гость255811
Чувак, я из США, мне насрать на вашу страну - вы вануату
Вот и сиди там, а время между чисткой белых телефонов, используй с пользой, а не тут... Твое мнение неинтересно, от слова совсем....
Гость256585
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Гость255811
Россию надо топить и гнобить ! Это ее участь
Провякал ещё один хуторской дурачёк.
Гость256585
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Гость255811
А Курск мы потопили знатно. Надолго пидорашка замкнула язык в жеппу
А ты за свои слова отвечаешь? Значит признался, кто виноват в деле с АПЛ "КУРСК". Что ж ответишь у стенки.
Гость258326
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Вы не поверите, но это были Петров и Баширов замаскированные под корвет "Стойкий".
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