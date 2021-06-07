"Пуская газы": истребитель НАТО "впервые в истории" перехватил российский военный самолет

"Пуская газы": истребитель НАТО "впервые в истории" перехватил российский военный самолет
Фото: Capt. Kippun Sumner/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ пьянстве британских солдат в Эстонии усмотрели русский след
Интернет-пользователи обсмеяли "выдающееся событие"

Истребитель НАТО впервые в истории перехватил российский военный самолет. F-35 проследовал за АН-12, следовавшим над Балтийским морем. Это случилось "впервые в истории", оповестили в альянсе.

Рано утром в один из майских дней Объединенный центр управления воздушными операциями в Германии зафиксировал неопознанный след. Чтобы проверить его, на место был отправлен F-35 итальянских ВВС, дислоцированных на авиабазе в Эстонии.

Самолет НАТО подошел к цели и определило, что это российский военно-транспортный самолет Ан-12. Он двигался над международными водами у берегов прибалтийской страны и не передавал сигнал, что создавало потенциальную угрозу другим воздушным транспортным средствам в данном пространстве. Когда итальянский истребитель опознал российский самолет, он вернулся на авиабазу.

Возможности F-35 показывают использование союзниками своих передовых технологий и поддерживают устойчивую оборонительную миссию НАТО в регионе, сообщил замначальника штаба по операциям в ВВС союзников бригадный генерал Эндрю Хансен.

НАТО и союзники обеспечивают безопасность воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года. Через десять лет 22 истребительных отряда альянса, в том числе итальянские F-35,  действовали с эстонской авиабазы, указали в организации.  

Фото происходящего были опубликованы в "Твиттер" . Пользователи обсмеяли событие, названное The Aviationis "выдающимся". Они написали:

"Я все еще жду, что F-35A перехватит семьи Фланкеров в аэрокосмической отрасли Балтики",  "Хороший Эйнштейн","Такой дорогостоящий перехват. Один вылет стоит дороже, чем сам Ан-12", "Хватая ртом воздух и пуская газы", "Похоже, F-35 пытается замедлить темп полета", .

Ранее стало известно о страшном происшествии в Иране. Из-за поломки системы катапультных кресел в F-35 погибли два местных летчика.

До этого сообщалось, как Россия уничтожит истребители-невидимки США. Новая зенитно-ракетная система С-500 способна ликвидировать более современные F-22 и F-35.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость258493
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Гость255811
Наш самолёт должен был сбить папуасский ан
Ваш, ваш...
Ваши самолеты дети на переменках из бумаги клеют. На фанеру уже денег нет. Так что кидайся цибулей - вот твоя авиация.
Гость258493
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Чапал, значит, небесный тихоход над международными водами. Бравые генералы подняли в воздух самый навороченный истребитель, который три раза заходил на перехват, поскольку все время обгонял цель. Наконец перехватили. Перехват был профессиональным, турбулентную струю создать не удалось.
После этого хохляцкое диванное воинство, расправив чубы и размахивая вантузом, решительно потребовало сбивать такие самолеты в дальнейшем. "Цэ еуропа" наивно полагала, что раз она чистит унитазы, то у нее есть право голоса. И даже пару вантузов кинуло вслед. Европа воплей очкочистильщиков не заметила.
OberstBMP
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Бедное бедное НАТО. Что бы узнать что за самолёт летит надобно поднимать истребители... Специалистов локаторщиков не осталось....а компутер у них определять не может
гость
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А почему не сбил ? Этих
тварей надо сбивать Да тебя ублюдка просто надо в gopu vyebat нурс-ом и тяга гадить пропадет навсегда.
Гость255811
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Наш самолёт должен был сбить папуасский ан
Гость257280
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Вот тут бы и задуматься, почему имея Ползунова, братьев Черепановых, мы покупали паровозы за границей. То же и с изобретателем радио Поповым. То же и с Сикорским, то же и сегодня - тысячи учёных покидают Россию и едут на Запад, обогащают их науку, создают новейшие технологии, становятся лауреатами Нобеля, а мы воровским способом вывозим с Запада их достижения. Вот найди ответ на эти простые вопросы, а потом награждай ярлыками типа *Смердяков*, оппонентов за их приоритет исторической правды и поиск причин вековой зависимости России от Запада.
Гость255811
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А почему не сбил ? Этих тварей надо сбивать
Гость257280
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"В 1968 году была принята государственная директива «Ряд», по которой дальнейшее развитие кибернетики СССР направлялось по пути клонирования компьютеров IBM S/360. Сергей Лебедев, остававшийся на тот момент ведущим инженером-электротехником страны, отзывался о «Ряде» скептически. По его мнению, путь копирования по определению являлся дорогой отстающих." Директива была принята не без участия Косыгина и Гвишиани, возглавлявшего Комитет по научно-техническому сотрудничеству. У него, кстати, и Пеньковский работал замом.
Вячеслав Москва
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Из-за поломки системы катапультных кресел в F-5B погибли два местных летчика.
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