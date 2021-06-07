Интернет-пользователи обсмеяли "выдающееся событие"

Истребитель НАТО впервые в истории перехватил российский военный самолет. F-35 проследовал за АН-12, следовавшим над Балтийским морем. Это случилось "впервые в истории", оповестили в альянсе.

Рано утром в один из майских дней Объединенный центр управления воздушными операциями в Германии зафиксировал неопознанный след. Чтобы проверить его, на место был отправлен F-35 итальянских ВВС, дислоцированных на авиабазе в Эстонии.

Самолет НАТО подошел к цели и определило, что это российский военно-транспортный самолет Ан-12. Он двигался над международными водами у берегов прибалтийской страны и не передавал сигнал, что создавало потенциальную угрозу другим воздушным транспортным средствам в данном пространстве. Когда итальянский истребитель опознал российский самолет, он вернулся на авиабазу.

Возможности F-35 показывают использование союзниками своих передовых технологий и поддерживают устойчивую оборонительную миссию НАТО в регионе, сообщил замначальника штаба по операциям в ВВС союзников бригадный генерал Эндрю Хансен.

НАТО и союзники обеспечивают безопасность воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года. Через десять лет 22 истребительных отряда альянса, в том числе итальянские F-35, действовали с эстонской авиабазы, указали в организации.

Фото происходящего были опубликованы в "Твиттер" . Пользователи обсмеяли событие, названное The Aviationis "выдающимся". Они написали:

"Я все еще жду, что F-35A перехватит семьи Фланкеров в аэрокосмической отрасли Балтики", "Хороший Эйнштейн","Такой дорогостоящий перехват. Один вылет стоит дороже, чем сам Ан-12", "Хватая ртом воздух и пуская газы", "Похоже, F-35 пытается замедлить темп полета", .

Ранее стало известно о страшном происшествии в Иране. Из-за поломки системы катапультных кресел в F-35 погибли два местных летчика.

До этого сообщалось, как Россия уничтожит истребители-невидимки США. Новая зенитно-ракетная система С-500 способна ликвидировать более современные F-22 и F-35.