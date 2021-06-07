Западный эксперт уверен, что выходка военнослужащих НАТО была подстроена "агентами Путина"

Эстонская полиция задержала британских военнослужащих за хулиганство. Как пишут СМИ, в прошлые выходные в населенном пункте Йыгева солдаты издавали громкие крики, чем сильно напугали местных жителей.

Шестерых военнослужащих ВС Британии высадили из поезда за пьянство и неподобающее поведение после жалоб пассажиров. Персонал изначально просил военных вести себя потише и не так агрессивно, однако усилия оказались тщетны, и к делу подключили правоохранителей.

Задержанных передали военной полиции НАТО. Как пишет The Mirror, виновным, которыми оказались солдаты 1-го батальона Мерсийского полка, вынесут дисциплинарное взыскание.

Сами журналисты также заявили, что не исключают того, что поведением британских военных могли воспользоваться "агенты российской разведки" для дискредитации действий НАТО в регионе. Неожиданное заявление сделал в комментариях и эксперт по России Брюс Джонс, который увидел в пьянстве солдат солдат НАТО операцию, спланированную идеологическим соперником.

"Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина", – считает специалист.

В Минобороны Великобритании также сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.

Как отмечает The Mirror, месяцем ранее нетрезвых британских солдат "вовлекли в драку" с местным населением из-за ссоры: так, военнослужащие зашли в кафе в городе Тапа и заговорили с женщиной, что не понравилось остальным присутствующим.

По информации эстонского издания Postimees, в драке против британских солдат выступали женщины, которые пытались защитить подругу, а сам инцидент начался с перепалки между местным жителем и военнослужащим НАТО, который в тот момент находился в нетрезвом состоянии.