В пьянстве британских солдат в Эстонии усмотрели русский след

В пьянстве британских солдат в Эстонии усмотрели русский след
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Западный эксперт уверен, что выходка военнослужащих НАТО была подстроена "агентами Путина"

Эстонская полиция задержала британских военнослужащих за хулиганство. Как пишут СМИ, в прошлые выходные в населенном пункте Йыгева солдаты издавали громкие крики, чем сильно напугали местных жителей.

Шестерых военнослужащих ВС Британии высадили из поезда за пьянство и неподобающее поведение после жалоб пассажиров. Персонал изначально просил военных вести себя потише и не так агрессивно, однако усилия оказались тщетны, и к делу подключили правоохранителей.

Задержанных передали военной полиции НАТО. Как пишет The Mirror, виновным, которыми оказались солдаты 1-го батальона Мерсийского полка, вынесут дисциплинарное взыскание.

Сами журналисты также заявили, что не исключают того, что поведением британских военных могли воспользоваться "агенты российской разведки" для дискредитации действий НАТО в регионе.  Неожиданное заявление сделал в комментариях и эксперт по России Брюс Джонс, который увидел в пьянстве солдат солдат НАТО операцию, спланированную идеологическим соперником.

"Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина", – считает специалист.

В Минобороны Великобритании также сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.

Как отмечает The Mirror, месяцем ранее нетрезвых британских солдат "вовлекли в драку" с местным населением из-за ссоры: так, военнослужащие зашли в кафе в городе Тапа и заговорили с женщиной, что не понравилось остальным присутствующим.

По информации эстонского издания Postimees, в драке против британских солдат выступали женщины, которые пытались защитить подругу, а сам инцидент начался с перепалки между местным жителем и военнослужащим НАТО, который в тот момент находился в нетрезвом состоянии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость257280
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На Кипре не просыхают.
Гость256150
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Эстонцы видать не знают что англичане в принципе бухают не меньше нашего, а побуянить любят похлеще. Пусть посмотрит про их футбольных фанатов. Нашим ещё расти до их беспредела.
Гость258493
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Жду не дождусь, когда британские солдаты вместе с американскими начнут дохнуть от взаимного <цензура>. Типа захлебнулись в любви.
Тогда и про член, тьфу, руку Кремля стерплю))))
OberstBMP
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Петров и Боширов. наливали самогон выдавая его за виски.
Гость258716
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Присвоить внеочередное воинское звание лучшим агентам РФ Петрову и Баширову за спаивание потенциального противника
Гость258709
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Очевидно Брюсу Джонсу не дают покоя лавры Джеймса Форрестола, который выпрыгнул из окна на 16 этаже военного госпиталя с криком "Русские идут". Лечиться пора от персекуторного бреда.
Гость256011
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Жеnna полная.
Гость258399
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Гость258414
Опять Петров и Баширов виноваты, споили НАТОвцев.
Однозначно, без этих двоих не обошлось... Везде успевают, 007 нервно курит в сторонке....
Гость257781
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А то, что они идиоты с рождения никто не рассматривал? Привыкли себя вести как солдать вермахта на оккупированной территории! Эстонцев поздравляю с очередной оккупацией!
гость
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Ога, агенты кремля этих пеgиков в жёппо бухлом накачали когда те пить отказались. Прямо насосом. И на поезд посадили. Какие не хорошие.
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