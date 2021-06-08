Министра обороны возмутила обстановка

Сергей Шойгу провел неожиданную проверку одного из военкоматов Москвы – в Черемушкинском районе. Работники получили нагоняй.

Главе Минобороны не понравилось многое. Проходя по кабинетам, он сделал замечание начальнику за то, что тот слишком громко обратился к одной из сотрудниц, попросив его "не кричать так".

Одна из женщин не удержалась от комплиментов. Дама сказала, что на министра "приятно посмотреть", и он "так еще красивее, чем по телевизору".

Шойгу же был сдержан, но выразил недовольство обстановкой в помещении. Сергей Кужугетович заметил, что там есть микроволновка и холодильник, а компьютеров для связи "по электронке" с другим военкоматом нет.

Объяснение одной из работниц министра не устроило. "Вы че тут партизаны-то, в дупло письма закладываете?" – поинтересовался он, цитирует РИА ФАН. И дал понять, что это не нормальная работа.

Потом глава военного ведомства просмотрел бумаги. И в заключение сказал, что министр, когда приезжает, "либо снимает кого-то, либо назначает".

Видео неожиданного визита министра обороны было опубликовано в соцсетях. Под одним из роликов было написано, что Шойгу прибыл в военкомат один, без сопровождения, передает URA.RU.

Ранее военных наказали за одного задремавшего на совещании у Сергея Шойгу. Офицерам запретили клевать носом на докладах у главы Минобороны.