Расследованием инцидента занимается госкомиссия

Воздушные силы Польши подтвердили сообщения о случае, который произошел в маке в ходе военных учений. Так, в СМИ появилась информация о том, что один из пилотов боевой авиации обстрелял судно напарника.

В медиа сообщалось о том, что у военного аэродрома недалеко от населенного пункта Надажиц польский пилот, управлявший МиГ-29, по ошибке обстрелял своего сослуживца, который в тот момент также управлял самолетом.

В итоге военнослужащий подвергся обстрелу, совершенному из 30-миллиметровой авиационной пушки.

Согласно предположениям военных специалистов, причины трагедии могли заключаться в недостаточном обучении экипажа и несоблюдении требований безопасности. Польские обозреватели выдвигают версии о том, что один из пилотов мог совершить неверный маневр и остаться позади, сделав при этом несколько выстрелов, сообщает Onet.

Как пишет "Военное обозрение", обстрел привел к возникновению отверстий в фюзеляже МиГ-29, а также иным повреждениям в его конструкции. Позднее Минобороны Польши приняло решение о формировании специальной государственной комиссии для расследования инцидента.

В настоящее время предварительные итоги расследования не раскрыты. Известно, что оба судна задействовали на учениях на севере Польши, у базы тактической авиации в городе Мальборк, в 80 километрах от границы с Калининградской областью.

Ранее сообщалось о том, что украинские МиГ-29 покрылись льдом из-за неподобающего хранения.