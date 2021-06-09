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В Болгарии пропал с радаров МиГ-29 Военно-воздушных сил страны. Это случилось, когда истребитель выполнял тренировочное задание во время учений "Шабла 21", известила местная пресса
Самолет потеряли из виду над Черным морем. Болгарские военные – ВМС, Объединенное командование спецопераций, пограничная полиция и ВВС – отправились на поиски.
"МиГ-29 ВВС Болгарии в 00:45 потерял радиосвязь и пропал с радаров", – цитирует местная газета "Сега" сообщение Минобороны.
Почему истребитель мог потерпеть крушение, не известно. Военная прокуратура расследует обстоятельства произошедшего. К месту возможного падения самолета выезхали главы правительства Болгарии Стефан Янев и Минобороны Георгий Панайотов, а также адмирал Эмиль Ефтимов.
ЧП случилось во время стрельбы. Истребитель неожиданно пропал с радаров. Пока сигнала от МиГа не поступало, пилота и самолет ищут, рассказал журналистам министр обороны.
Военные учения "Шабла 21" начали сь в Болгарии два дня назад. Их прланировали завершить 11 июня. Во время маневров болгарские и сербские пилоты отрабатывали навыки стрельбы по освещенным парашютным целям, отмечает телеканал "360".
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