Самолет потеряли из виду ночью

В Болгарии пропал с радаров МиГ-29 Военно-воздушных сил страны. Это случилось, когда истребитель выполнял тренировочное задание во время учений "Шабла 21", известила местная пресса

Самолет потеряли из виду над Черным морем. Болгарские военные – ВМС, Объединенное командование спецопераций, пограничная полиция и ВВС – отправились на поиски.

"МиГ-29 ВВС Болгарии в 00:45 потерял радиосвязь и пропал с радаров", – цитирует местная газета "Сега" сообщение Минобороны.

Почему истребитель мог потерпеть крушение, не известно. Военная прокуратура расследует обстоятельства произошедшего. К месту возможного падения самолета выезхали главы правительства Болгарии Стефан Янев и Минобороны Георгий Панайотов, а также адмирал Эмиль Ефтимов.

ЧП случилось во время стрельбы. Истребитель неожиданно пропал с радаров. Пока сигнала от МиГа не поступало, пилота и самолет ищут, рассказал журналистам министр обороны.

Военные учения "Шабла 21" начали сь в Болгарии два дня назад. Их прланировали завершить 11 июня. Во время маневров болгарские и сербские пилоты отрабатывали навыки стрельбы по освещенным парашютным целям, отмечает телеканал "360".

