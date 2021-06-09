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Новая подлодка ВМФ России, принятая на вооружение Северным флотом, вызвала страх у ВМС США. Отныне корабли Пентагона больше не могут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье. Об этом говорится в статье аналитика Бенджамина Бримелоу в немецком журнале Business Insider.
Автор посвятил публикацию субмарине проекта "Ясень-М" – "Казань". Журналист отмечает, что подлодка обладает новой продвинутой системой шумоподавления, новыми сенсорными комплексами, новой системой спасения экипажа, новыми системами контроля повреждений и даже новым ядерным реактором.
По его словам, "Казань" является самой совершенной русской субмариной, несмотря на то, что она были разработана еще в конце холодной войны. На создание подлодки ушло 10 лет и она стала "кульминацией инженерной мысли" российских разработчиков.
"Казань" вооружена ракетами "Циркон", однако и на ней и на "Северодвинске", который также разработан в рамках проекта "Ясень" установлено и неядерное оружие, способное поражать цели даже на суше.
Так, "Северодвинск" оснащен 10 торпедными аппаратами и восемью пусковыми трубами. Субмарина вооружена 32 ракетами Р-800 "Оникс" или 40 ракетами 3М-14 "Калибр".
Командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис еще в прошлом году предупредил, что после поступления новых подлодок на вооружение ВМФ России американские "корабли более не будут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику".
Его опасения поддержал и командующий подводными силами Пентагона вице-адмирал Дэрил Коудл.
"Наша родина больше не является убежищем, США должны быть готовы к проведению высококлассных боевых операций", – заявил он.
Подлодка "Казань" выпущена ПО "Северное машиностроительное
предприятие" в Северодвинске. Субмарина разработана петербургским КБ
"Малахит". Передана ВМФ России 7 мая 2021 года, а уже 30 мая "Казань" вышла из Северодвинска к месту службы на базу Западная Лиса.
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