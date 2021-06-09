Немцы объяснили ужас американцев перед новой российской подлодкой

Немцы объяснили ужас американцев перед новой российской подлодкой
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отечественная субмарина оснащена как ядерным, так и неядерным вооружением, способным поражать цели даже на суше

Новая подлодка ВМФ России, принятая на вооружение Северным флотом, вызвала страх у ВМС США. Отныне корабли Пентагона больше не могут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье. Об этом говорится в статье аналитика Бенджамина Бримелоу в немецком журнале Business Insider.

Автор посвятил публикацию субмарине проекта "Ясень-М" – "Казань". Журналист отмечает, что подлодка обладает новой продвинутой системой шумоподавления, новыми сенсорными комплексами, новой системой спасения экипажа, новыми системами контроля повреждений и даже новым ядерным реактором.

По его словам, "Казань" является самой совершенной русской субмариной, несмотря на то, что она были разработана еще в конце холодной войны. На создание подлодки ушло 10 лет и она стала "кульминацией инженерной мысли" российских разработчиков.

"Казань" вооружена ракетами "Циркон", однако и на ней и на "Северодвинске", который также разработан в рамках проекта "Ясень" установлено и неядерное оружие, способное поражать цели даже на суше.

Так, "Северодвинск" оснащен 10 торпедными аппаратами и восемью пусковыми трубами. Субмарина вооружена 32 ракетами Р-800 "Оникс" или 40 ракетами 3М-14 "Калибр".

Командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис еще в прошлом году предупредил, что после поступления новых подлодок на вооружение ВМФ России американские "корабли более не будут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику".

Его опасения поддержал и командующий подводными силами Пентагона вице-адмирал Дэрил Коудл.

"Наша родина больше не является убежищем, США должны быть готовы к проведению высококлассных боевых операций", – заявил он.

Подлодка "Казань" выпущена ПО "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске. Субмарина разработана петербургским КБ "Малахит". Передана ВМФ России 7 мая 2021 года, а уже 30 мая "Казань" вышла из Северодвинска к месту службы на базу Западная Лиса. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Гость259361 два запросили, один распилят и бидону на таблетки и клизмы.
Гость259361
Пожаловаться Ответить
И запросили у Конгресс 1 триллион.
1
новости партнеров

"Тревожная цифра": экономист предрек россиянам бешеный рост цен

За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей