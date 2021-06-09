"Будут пить валидол": как решение Шойгу повлияет на генералов

"Будут пить валидол": как решение Шойгу повлияет на генералов
Фото: MOD Russia / Twitter.com / www.globallookpress.com
Сигнал министра обороны расшифровал военный обозреватель

Виктор Баранец озвучил весьма неприятные последствия, которые могут грозить ряду генералов после принятого Сергеем Шойгу решения навести порядок во всех российских военкоматах. Проверки начались внезапно. О том, что военные комиссариаты и пункты отбора необходимо привести к современным стандартам, глава Минобороны сообщил в ходе визита в Тверскую область.

Обозреватель "Комсомолки" Баранец расшифровал, о чем сигнализирует решение Шойгу. По мнению эксперта, несладко придется не только сотрудникам районных военкомов. Баранец подчеркнул, что последствия бардака, который остался после бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова, приходится разгребать до сих пор.

Обозреватель напомнил о внезапной проверке, которую Шойгу устроил в Черемушкинском районе накануне и подчеркнул, что "проблем куча". И происходящее в том военкомате это лишь часть общей неприглядной картины.

"…теперь там будут пить валидол не только районные военкомы (...). Там будут пить валидол и некоторые генералы Генштаба (...)",

посулил Баранец в разговоре с "Царьградом".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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гость
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Гость258226 ты же наложил от одного его вида, школоло. Сходи памперс смени. Подождем тебя, так и быть.
Гость258226
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Генералы прям в штаны наложили.с его решения.
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