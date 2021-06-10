Самолет российских ВКС сблизился с иностранным судном на минимальное расстояние

Многоцелевой российский истребитель Су-30СМ "встретил" в воздушном пространстве над Балтийским морем итальянский F-35А. Известно, что судно пятого поколения иностранных ВВС выполняло в тот момент полет в рамках патрулирования границ.

Как отмечает источник, речь идет о формате "воздушной полиции" – патрулировании и охране воздушного пространства прибалтийских государств за счет сил союзников, а именно авиации членов Североатлантического альянса, которая находится в регионе, обеспечивая защиту государственных рубежей упомянутых стран.

Как отмечает "Военное обозрение", ранее стало известно о том, что F-35A итальянских ВВС разместили в Эстонии на авиабазе в Эмари, где до этого находилась эскадрилья немецких истребителей.

Согласно приведенным данным, "Сухой" выбрал параллельный курс с "воздушной полицией" НАТО, приблизившись к нему на небольшое расстояние. После демонстрации ракет российский истребитель взял курс на удаление от F-35A.

На опубликованном видео можно заметить, как истребитель российских ВКС идет на сближение с итальянским самолетом. Расстояние при этом составляет всего лишь несколько десятков метров.

Ранее американский обозреватель Дэвид Экс заявил в своей статье для Forbes, что российские ВКС направили в мае Су-30 на перехват французские Mirage 2000 и C-135FR, которое пролетали над Черным морем недалеко от российских границ. Позднее российская сторона обнародовала соответствующую видеозапись.

Сам автор заявил, что на "Миражи" установили контейнеры с оборудованием РЭБ, которое разместили для поиска радаров противника, чтобы "нанести на карту российскую оборону" в Черном море.