"Худший на планете": в США оценили российский Су-57

"Худший на планете": в США оценили российский Су-57
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Бывший американский морской пехотинец указал на массу недостатков истребителя

О российском Су-57 негативно отозвались в США. Обозреватель внешней политики и оборонных технологий Алекс Холлингс назвал его "худшим на планете".

Он отметил, что этот истребитель входит в четверку четырех действующих военных самолетов пятого поколения в мире, при этом обладает массой недостатков. Попутно он заметил, что F-22 Raptor и F-35 Lightning II, созданные в его стране – "чемпионы".

По мнению ветерана из США, российский Су-57 широко известен как "самый незаметный" из топ-4, куда вошли, кроме него, указанные американские венные самолеты и китайский J-20. Однако истребитель должен славиться не только этим, добавил специалист.

Также он уверен, что не стоит сравнивать все четыре перечисленные истребителя. У каждого из них свои задачи и применение в зависимости от выбранной стратегии.

Однако Су-57, хотя и может быть "худшим на планете", не является плохим среди других такого же класса, утверждает Холлингс. И обращается в прошлое создания российского военного самолета, рассказав, что задумки об этом возникли еще во времена Советского Союза.

Коснулся обозреватель и проблем, с которыми столкнулись конструкторы. Начавшаяся еще в 1979 году разработка приостановилась после развала СССР, и благодаря этому Америка первой в мире выпустила истребитель пятого поколения, это был F-22 Raptor. Потом Индия не захотела сотрудничать, оставшись недовольна стелс-характеристиками самолета.

Первый Су-57 разбился в конце 2019 года. А последующая его отправка в Сирию нужна была лишь как реклама, заявил ветеран.

Самым серьезным недостатком в технических характеристиках таких самолетов является то, что на них нет двигателя второго этапа. Отсутствует и современная авионика, ее не получилось установить из-за введенных Западом санкций, подчеркнул аналитик.

И все же Су-57 – самый маневренный истребитель пятого поколения. А по развиваемой крейсерской скорости он отстает только от F-22, добавил бывший морской пехотинец.

Российский истребитель "может и не стать лидером" среди таких же невидимок. Но это и не нужно, чтобы от него не исходила опасность, написал в завершение в блоге Sandboxx Алекс Холлингс.

Не так давно стало известно, что новейший Су-57 хотят купить пять стран. Российским истребителем заинтересовались в Юго-Восточной Азии.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость255903
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У пиндосов нет самолёта 5 <цензура> поколения так как ниодин из них не летает на сверх звуке без форсажа , а су-57 летает,так что пиндос врёт. Да к тому же у F-35 около 800 недоработок сотня из которых критические,они уже от этого ведра с болтами отказались.
гость
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хи хи хи,да да и ГАЗ <цензура>;самолёты из дерева;корабли пластмассовые;ракеты из пластилина и т.д. и т.п.,всё супербупер у дядюшке сэма------дык ещё у малобритов.СУМАШЕДШИЕ!
Гость258526
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<цензура> уж эти западные специалисты, самые "специлисткие" специалисты в мире. Реклама - двигатель прогресса - чужое обо-ть, свое похвалить...
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