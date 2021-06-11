Дипломаты заявили, что действия американцев накаляют атмосферу в преддверии предстоящего саммита

Использование стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress в ходе учений Североатлантического альянса под названием Baltops-2021 у рубежей Российской Федерации носит провокационный характер. Такое заявление сделали представители посольства РФ в Вашингтоне сегодня, 10 июня.

Напомним, 6 июня в Балтийском море стартовали крупнейшая военно-морская операция с участием 16 членов Североатлантического альянса, включая Швецию и Финляндию. Мероприятие завершится 18 июня. Ожидается участие 40 кораблей, 60 воздушных судов, а также порядка 4 тыс. военнослужащих. НАТО планирует отработать противолодочные действия, а также меры по ПВО с высадкой десанта на литовском побережье, уточняет телеканал "360".

По словам российских дипломатов, использование стратегического бомбардировщика, способного нести на дозвуковой скорости ядерное оружие, является очередной провокационной мерой. Более того, подобные действия лишь накаляют атмосферу в геополитике в преддверии саммита президентов России и Соединенных Штатов, пишет "Свободная Пресса".

"Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе", – заявили в дипломатическом посольстве в "Твиттер".

Применение пентагоном в маневрах #BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. pic.twitter.com/zNuOPKiRjA — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 10, 2021

Ранее российские дипломаты отреагировали на обвинения в адрес РФ в "нарушении деконфликтинга" в Сирии, последовавшие со стороны Пентагона. В посольстве отметили, что Россия находится в САР по приглашению официального Дамаска, в то время как американский военный контингент осуществляет свои действия в республике на незаконных основаниях.