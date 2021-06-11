Ведомство отреагировало на "варварское уничтожение" советских мемориалов

Министерство обороны России запустило раздел "Благодарность за свободу", который посвящен сохранению исторической памяти о красноармейцах, павших в боях при освобождении Литвы от фашистских захватчиков. Речь идет о документах Центрального архива, включая боевые донесения, наградные листы и внутренние приказы.

В ведомстве заявили, что действующая литовская администрация не только не пытается ухаживать за памятниками, но и игнорирует вандализм, который устраивают националисты на советских мемориалах.

Так, по итогам Великой Отечественной войны республика потеряла порядка 350 тысяч населения – 200 тыс. из них составляли евреи. Погибли около 230 тысяч военнопленных со стороны Советского союза. Литва была освобождена в 1944 году.

Историки указали на то, что командование тщательным образом распланировало освобождение региона. Это помогло свести разрушение в столицах прибалтийских республик к минимуму. Таким образом, Вильнюс удалось сохранить.

Ведомство также обнародовало наградные листы, в числе которых имеется документ о присвоении звания Героя Советского Союза командиру артполка, подполковнику Салофию Евграфову. Командир уцелел, однако позднее погиб при выполнении другой боевой задачи. Красноармеец вызвал на себя артиллерийский огонь на наблюдательном пункте при сближении немцев. А рядовой Илья Шишмаков при освобождении города Каунас уничтожил более 30 гитлеровцев из пулемета при встречном ураганном огне, прокравшись во вражеские окопы. Это помогло его роте взять вражескую траншею.

В прошлом году Министерство обороны рассказало о зверствах японской армии в годы Второй мировой войны.