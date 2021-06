Ракетный эсминец "Лабун" ВМС США направился в Черное море. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе Шестого флота Соединенных Штатов.

"Лабун“ начал движение на север Черного моря для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе",

– говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере". При этом военное ведомство указало, что ВМС США "регулярно работают" в Черном море с союзниками по НАТО и партнерами.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ