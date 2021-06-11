Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Штаты непременно попытаются задействовать весь арсенал возможностей Североатлантического альянса при полномасштабном военном конфликте с Россией. Такое заявление сделал американский обозреватель Крис Осборн.

Журналист привел в пример гипотетический конфликт на Балтийском море. Так, F-35 польских ВВС мгновенно передаст координаты американскому эсминцу в случае обнаружения российского флота для последующего противокорабельного запуска.

Тот же F-35, считает журналист, может связываться по общему каналу обмена информацией, и в похожем случае передаст данные наземным американским частям, располагающим средствами дальнего действия.

"Это именно тот сценарий войны, который сейчас представляют и преследуют Пентагон и его союзники по НАТО. В такой боевой операции Запад задействует все преимущества новых сетевых технологий, технологий искусственного интеллекта и компьютерной автоматизации, чтобы обеспечить рассредоточенную, но хорошо вооруженную информационную связь союзников для идентификации целей, ведения огня дальнобойного оружия и обмена конфиденциальными данными в условиях повышенной опасности", – пишет Осборн в своей статье на The National Interest.

Речь идет о системе по расширению многосервисной программы, которую союзники альянса именуют "Средой партнеров миссии". Это платформа для управления передачами данными на международном уровне для членов НАТО.

Таким образом, для выполнения задач в военных конфликтах Альянс намерен синхронизировать различные системы коммуникации в одно целое. Как отметил автор, постоянно развивающаяся коммуникация американских служб должна распространиться и на союзников по НАТО.

Днем ранее стало известно о встрече российского Су-30СМ с итальянским F-35A в Балтийском море.