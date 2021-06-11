Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Штаты непременно попытаются задействовать весь арсенал возможностей Североатлантического альянса при полномасштабном военном конфликте с Россией. Такое заявление сделал американский обозреватель Крис Осборн.
Журналист привел в пример гипотетический конфликт на Балтийском море. Так, F-35 польских ВВС мгновенно передаст координаты американскому эсминцу в случае обнаружения российского флота для последующего противокорабельного запуска.
Тот же F-35, считает журналист, может связываться по общему каналу обмена информацией, и в похожем случае передаст данные наземным американским частям, располагающим средствами дальнего действия.
"Это именно тот сценарий войны, который сейчас представляют и преследуют Пентагон и его союзники по НАТО. В такой боевой операции Запад задействует все преимущества новых сетевых технологий, технологий искусственного интеллекта и компьютерной автоматизации, чтобы обеспечить рассредоточенную, но хорошо вооруженную информационную связь союзников для идентификации целей, ведения огня дальнобойного оружия и обмена конфиденциальными данными в условиях повышенной опасности", – пишет Осборн в своей статье на The National Interest.
Речь идет о системе по расширению многосервисной программы, которую союзники альянса именуют "Средой партнеров миссии". Это платформа для управления передачами данными на международном уровне для членов НАТО.
Таким образом, для выполнения задач в военных конфликтах Альянс намерен синхронизировать различные системы коммуникации в одно целое. Как отметил автор, постоянно развивающаяся коммуникация американских служб должна распространиться и на союзников по НАТО.
Днем ранее стало известно о встрече российского Су-30СМ с итальянским F-35A в Балтийском море.
Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа
На процессе появились противоречащие друг другу версии обвинения