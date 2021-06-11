Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России

Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Штаты непременно попытаются задействовать весь арсенал возможностей Североатлантического альянса при полномасштабном военном конфликте с Россией. Такое заявление сделал американский обозреватель Крис Осборн. 

Журналист привел в пример гипотетический конфликт на Балтийском море. Так, F-35 польских ВВС мгновенно передаст координаты американскому эсминцу в случае обнаружения российского флота для последующего противокорабельного запуска.

Тот же F-35, считает журналист, может связываться по общему каналу обмена информацией, и в похожем случае передаст данные наземным американским частям, располагающим средствами дальнего действия.

"Это именно тот сценарий войны, который сейчас представляют и преследуют Пентагон и его союзники по НАТО. В такой боевой операции Запад задействует все преимущества новых сетевых технологий, технологий искусственного интеллекта и компьютерной автоматизации, чтобы обеспечить рассредоточенную, но хорошо вооруженную информационную связь союзников для идентификации целей, ведения огня дальнобойного оружия и обмена конфиденциальными данными в условиях повышенной опасности", – пишет Осборн в своей статье на The National Interest.

Речь идет о системе по расширению многосервисной программы, которую союзники альянса именуют "Средой партнеров миссии". Это платформа для управления передачами данными на международном уровне для членов НАТО.

Таким образом, для выполнения задач в военных конфликтах Альянс намерен синхронизировать различные системы коммуникации в одно целое. Как отметил автор, постоянно развивающаяся коммуникация американских служб должна распространиться и на союзников по НАТО.

Днем ранее стало известно о встрече российского Су-30СМ с итальянским F-35A в Балтийском море.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость258621
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А МО РФ будет сидеть и ждать, раскрыв рот? А РЭБ будет ковыряться паяльником? Вся эта связь, спутники, GPS галилео и тд. моментально блокируются и что дальше с их сетевыми технологиями и ИИ. На какой аэродром будет садиться этот летчик, если аэродромов вообще больше не будет.
Гость261037
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Гость259243
Больные на всю голову люди.
На всю головожопу
Гость258614
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и тут искусственный интеллект получив данные перехваченные с польских Ф35 даёт команду на атаку ядерным оружие сил НАТО. и через 2 минуты нет Варшавы, через 5 нет ничего до Лиссабона, через 10 нет Вашингтона, Сиэтла, Нью- Йорка,.....
Гость256150
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Да и вообще. Если вдруг начнётся конфликт и рука дрогнет по ядрёному вооружению, то первое что сделают это уничтожат всё ВПП в возможном ближнем радиусе действия. Сейчас это не составляет трудностей. Калибры и Цирконы это не старые томогавки, которые легко сбиваются. После первых ощутимых потерь западные армии сдуются быстро. Они к этому не привыкшие.
игорь
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совет НАТО
хотите выиграть войну с РФ - указывайте на недостатки власти РФ народу
и почему НАТО про пенсии не говорит что власть отняло у всех?
сразу бы все к НАТО присоединились бы))
Гость256150
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Клоуны. Всё им в игрушки играть. Реально, если вдруг начнётся конфликт, то конечно первый удар может и пропусти, но потом дума вся их системе связи будет накрыта медным тазом после включения в полную силу системы РЭБ дв и про ядерное оружие как-то забывают все.
Гость261066
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Гость261066
Только в момент его обнаружения польским F-35 эсминец Балтфлота, как раз, будет накидывать Калибрами по Варшаве.
Пардон, корвет Балтфлота.
Гость261066
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Только в момент его обнаружения польским F-35 эсминец Балтфлота, как раз, будет накидывать Калибрами по Варшаве.
Гость259243
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Больные на всю голову люди.
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