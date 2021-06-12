На НАТО не стоит рассчитывать, заявил воинственный Романенко

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украина Игорь Романенко заявил, что его стране пора бы задуматься о разработке собственных ракет. Надеяться на поддержку НАТО не стоит – нужно действовать сами. Для "спокойствия", отметил генерал, нужны ракеты, которые будут "доставать" до Урала.



"Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские",

– заявление Романенко прозвучало в эфире Четвертого канала.

Генерал напомнил, что в данный момент украинская сторона связана ДРСМД, несмотря на то, что Москва и Вашингтон вышли из договора. Однако отмена ограничений не за горами, уверен Романенко, пишет РИА Новости.

Российские пользователи с сарказмом отреагировали на грандиозные планы генерала (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Редкая украинская ракета долетит до середины Днепра! :)))" "У нас уже есть ракеты, способные долететь до Киева", "Главное шоб вертикального взлёта – откуда взлетели, туда и упали", "А шо, танк создали, миномёт создали, летак построили,и даже продали... Пора и на ракету замахнуться",

– пишут комментаторы.

Ранее украинский депутат предложил устроить в России второй Чернобыль, взорвав АЭС. Угрозы прокомментировал Вассерман, отметив, что сейчас не время дипломатничать с украинцами.