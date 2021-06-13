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Уже в понедельник американцы могут получить официальный вердикт стран-союзников по НАТО в вопросе размещения ядерного вооружения в Европе. Однако, как пишут СМИ, США полученный ответ может не обрадовать.
14 июня Джо Байден встретится с лидерами стран Альянса. Темы общения будут официально изложены по итогам саммита. Но, по данным неких помощника из Сената США и европейского чиновника, официальные лица собираются обсудить проект ядерного базирования в европейских странах.
Обсуждения в НАТО решили активизировать из-за сообщений, что Москва предложит мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Как пишет Defence News, Альянс готовится отказать американцам в вопросе размещения ядерного оружия, поскольку это может помочь европейским странам ослабить напряженность с Россией и наладить диалог по контролю за вооружениями в преддверии предстоящего саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве.
Соединенные Штаты вышли из ДСНВ в 2019 году по указу прошлого американского президента Дональда Трампа, обвинив Россию в его нарушении. Москва, в свою очередь, вызвалась предоставить всю подробную информацию по спорной ракете, однако Вашингтон от дальнейшего обсуждения отказался.
Размещение ядерных ракет в Европе, по мнению аналитиков, будет направлено на "сдерживание" России. Официальная позиция гласит, что ядерное оружие обезопасит страны Альянса от вероятных угроз со стороны противников.
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