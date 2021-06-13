Американцам не дадут воплотить задуманное

Уже в понедельник американцы могут получить официальный вердикт стран-союзников по НАТО в вопросе размещения ядерного вооружения в Европе. Однако, как пишут СМИ, США полученный ответ может не обрадовать.

14 июня Джо Байден встретится с лидерами стран Альянса. Темы общения будут официально изложены по итогам саммита. Но, по данным неких помощника из Сената США и европейского чиновника, официальные лица собираются обсудить проект ядерного базирования в европейских странах.

Обсуждения в НАТО решили активизировать из-за сообщений, что Москва предложит мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Как пишет Defence News, Альянс готовится отказать американцам в вопросе размещения ядерного оружия, поскольку это может помочь европейским странам ослабить напряженность с Россией и наладить диалог по контролю за вооружениями в преддверии предстоящего саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве.

Соединенные Штаты вышли из ДСНВ в 2019 году по указу прошлого американского президента Дональда Трампа, обвинив Россию в его нарушении. Москва, в свою очередь, вызвалась предоставить всю подробную информацию по спорной ракете, однако Вашингтон от дальнейшего обсуждения отказался.

Размещение ядерных ракет в Европе, по мнению аналитиков, будет направлено на "сдерживание" России. Официальная позиция гласит, что ядерное оружие обезопасит страны Альянса от вероятных угроз со стороны противников.