В Польше "раскрыли правду" о российской армии после слов Шойгу

В Польше "раскрыли правду" о российской армии после слов Шойгу
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аналитики намекнули на молниеностный прорыв военных РФ до Варшавы

Россия занимается наращиванием военного потенциала в Калининградской области. Об этом может свидетельствовать недавнее высказывание министра обороны страны Сергея Шойгу, полагают обозреватели польского издания Defence24.

В конце мая глава Минобороны заявил, что в ЗВО будут создадут около 20 новых групп и воинских частей в ответ на действия стран НАТО, однако подробностей о месте их дислокации сообщать не стал.  Поляки предположили, что речь идет о Калининградской области, которая по совместительству граничит как с Белоруссией, так и с Польшей.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, чтов словах министра речь идет не о каких-то новых действиях, а об изменениях, которые уже давно происходят в Калининградской области. Сейчас в регионе базируется 18-я моторизованная дивизия.

"Раньше группировка войск в Калининграде носила более оборонительный характер. Сейчас формируется очень сильная дивизия из четырех полков. Очевидно, это серьезная наступательная группа, которую можно использовать в разных направлениях",  отметил он.

Обозреватели издания отметили, что в своей речь Сергей Шойгу мог говорить и о другой военной части.

Однако Фельгенгауэр утверждает, что и сейчас у расположенных в Калининградской области военных хватит сил на серьезный прорыв до Варшавы или Сувалки, а в обратном направлении добраться до Литвы. Он заявил, что военные получают все больше броневиков, а количество служащих увеличивается. 

"В Калининграде российская армия создает "бронированный кулак", как это было во времена холодной войны", – подытожил он.

Другого мнения придерживается аналитик Александр Гольц. Но полагает, что отданное Шойгу поручение вовсе не означает нарастания вооруженных сил – скорее всего, дело в том, что военные части укомплектованы неполностью, поэтому, в случае начала противостояния, придется задействовать военный резерв. 

Аналитики заявили, что в действительности ресурсы России ограничены, поэтому официальные лица прибегают к словестному запугиванию. Гольц полагает, что Шойгу "сознательно завышает данные, надеясь, что его коллеги из западных армий учтут самый пессимистический сценарий". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость260011
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в карту заглнул бы диванный аналитик.
Гость258875
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Павел Фельгенгауэр по образованию микробиолог. Уже успел стать военным обозревателем и икспердом. Ну-ну. Рогулям в качестве авторитета и такой сойдет.
ГостьАА
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Гость260347
Интыресно... Это Роман Игнатов карту ни разу в глаза не видел или он на поляков ссылается? Хотя поляки-то карту смотрели. Кабы калининградская область с белорусью граничила много легче было бы...
Роман Игнатов нулевой. Много проколов. Сегодня ляпнул: богатейшего человека Украины Шуфрича обозвал Шуфичем. Юмор в том, что Шуфрич-партийный друг Медведчука, пророссийского политика и друга Путина. Путин крестил в 2004 году младшую дочку Медведчука Дашу. Крестная мать - Светлана Медведева.
Гость260347
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Интыресно... Это Роман Игнатов карту ни разу в глаза не видел или он на поляков ссылается? Хотя поляки-то карту смотрели. Кабы калининградская область с белорусью граничила много легче было бы...
гость
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Пшеки, это вам снится, это бред! Нет у нас армии. Продолжайте дрючить какелов в своих сортирах, все нормально!
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