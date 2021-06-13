Аналитики намекнули на молниеностный прорыв военных РФ до Варшавы

Россия занимается наращиванием военного потенциала в Калининградской области. Об этом может свидетельствовать недавнее высказывание министра обороны страны Сергея Шойгу, полагают обозреватели польского издания Defence24.

В конце мая глава Минобороны заявил, что в ЗВО будут создадут около 20 новых групп и воинских частей в ответ на действия стран НАТО, однако подробностей о месте их дислокации сообщать не стал. Поляки предположили, что речь идет о Калининградской области, которая по совместительству граничит как с Белоруссией, так и с Польшей.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, чтов словах министра речь идет не о каких-то новых действиях, а об изменениях, которые уже давно происходят в Калининградской области. Сейчас в регионе базируется 18-я моторизованная дивизия.

"Раньше группировка войск в Калининграде носила более оборонительный характер. Сейчас формируется очень сильная дивизия из четырех полков. Очевидно, это серьезная наступательная группа, которую можно использовать в разных направлениях", отметил он.

Обозреватели издания отметили, что в своей речь Сергей Шойгу мог говорить и о другой военной части.

Однако Фельгенгауэр утверждает, что и сейчас у расположенных в Калининградской области военных хватит сил на серьезный прорыв до Варшавы или Сувалки, а в обратном направлении добраться до Литвы. Он заявил, что военные получают все больше броневиков, а количество служащих увеличивается.

"В Калининграде российская армия создает "бронированный кулак", как это было во времена холодной войны", – подытожил он.

Другого мнения придерживается аналитик Александр Гольц. Но полагает, что отданное Шойгу поручение вовсе не означает нарастания вооруженных сил – скорее всего, дело в том, что военные части укомплектованы неполностью, поэтому, в случае начала противостояния, придется задействовать военный резерв.

Аналитики заявили, что в действительности ресурсы России ограничены, поэтому официальные лица прибегают к словестному запугиванию. Гольц полагает, что Шойгу "сознательно завышает данные, надеясь, что его коллеги из западных армий учтут самый пессимистический сценарий".