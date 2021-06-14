Страна превращается в «антироссийскую клоаку» прямо на глазах, уверены комментаторы

В одной из крупных испанских газет – ABC – появился материал, где автор вспомнил о том, как нацистский пилот сбросил бомбу на наш линкор "Марат".



Речь идет о Гансе-Ульрихе Руделе. Во время Второй мировой, когда в 41-м году немцы наступали на Ленинград, пилот подбил боевой корабль. Жертвами взрыва на судне стали более трехсот человек. В статье приводятся выдержки из мемуаров "прославленного" пилота. Рудель хвастается, что "Марат" окутало облако дыма, которое поднялось на высоту порядка 400 метров.Управлявший бомбардировщиком Junkers Ju-87 пилот предположил, что мог попасть в снарядный погреб, из-за чего и прогремел мощный взрыв.

Автор материала напомнил и о других "подвигах" нацистского пилота. Так, он подбил более пяти сотен танков.

Примечательно, что Рудель, когда Германия была повержена, сбежал в Аргентину и продолжал оправдывать действия нацистов. Пилот строчил памфлеты, где заявлял, что готов и дальше бороться с большевиками.

Материал, опубликованный испанским СМИ, возмутил российских пользователей. Так, некоторые читатели РИА Новости указали на антироссийские настроения, о которых свидетельствуют подобные статьи.

"Прямо на глазах Испания превращается в лидирующую антироссийскую клоаку в Европе", "Фашистов бывших не бывает!!! Вот наглядное тому подтверждение :( ", "А чего ждать от испанцев, которые официально воевали на стороне гитлеровцев? Франкисты возрождаются", – пишут комментаторы.

Ранее в России рассекретили некоторые данные разведки о том, как Германия готовилась к нападению на Советский Союз. Подробности – в нашем материале.