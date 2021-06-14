Вашингтон не просто так увеличил объем средств на приобретение оружия для Киева

США увеличили финпомощь в военной сфере для Украины с $125 млн до $150 млн. Предполагается, что на эти средства Незалежная купит комплексы для борьбы с беспилотниками, средства РЭБ ипротивоартиллерийские радары. Как считает политический обозреватель Александр Шпаковский изменения в плане от марта 2021 года неслучайны.

Эксперт отметил, что новый проект дополнил предыдущий. Согласно плану, США расширили не только финансовую его сторону, но и техническую. Всего же, пишет Шпаковский в своем телеграм-канале, за семь с небольшим лет Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на два с половиной миллиарда долларов. Политолог с удивлением обратил внимание на то, что США продают Украине оружие, а вот с вакциной от COVID-19 ни в каком виде не помогают.

Политолог также указал на истинную цель поддержки американцев – помощь напомнила ему колонизацию Северной Америки, когда мужчины в костюмах пытались поссорить коренное население между собой, отдавая им оружие, чтобы те друг друга истребляли.

В 2021 году Украина уже получала помощь от США и НАТО неоднократно.

Ранее СМИ писали, что американские катера проекта Mark VI, которые получила Украина, абсолютно бесполезны. Суда дороги в обслуживании и не обладают необходимой для военных действий огневой мощью.