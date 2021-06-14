Политолог указал украинцам на истинную причину военной помощи США

Политолог указал украинцам на истинную причину военной помощи США
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон не просто так увеличил объем средств на приобретение оружия для Киева

США увеличили финпомощь в военной сфере для Украины с $125 млн до $150 млн. Предполагается, что на эти средства Незалежная купит комплексы для борьбы с беспилотниками, средства РЭБ ипротивоартиллерийские радары. Как считает политический обозреватель Александр Шпаковский изменения в плане от марта 2021 года неслучайны.

Эксперт отметил, что новый проект дополнил предыдущий. Согласно плану, США расширили не только финансовую его сторону, но и техническую. Всего же, пишет Шпаковский в своем телеграм-канале, за семь с небольшим лет Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на два с половиной миллиарда долларов. Политолог с удивлением обратил внимание на то, что США продают Украине оружие, а вот с вакциной от COVID-19 ни в каком виде не помогают. 

Политолог также указал на истинную цель поддержки американцев – помощь напомнила ему колонизацию Северной Америки, когда мужчины в костюмах пытались поссорить коренное население между собой, отдавая им оружие, чтобы те друг друга истребляли. 

В 2021 году Украина уже получала помощь от США и НАТО неоднократно. 

Ранее СМИ писали, что американские катера проекта Mark VI, которые получила Украина, абсолютно бесполезны. Суда дороги в обслуживании и не обладают необходимой для военных действий огневой мощью. 

Полина ИВАНОВА

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крым наш
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Гость262702
Весь мир знает что такое "помощь" США. и когда украинские власти взахлеб пишут об этой помощи, становится обидно за их узколобость. Ведь если посмотреть на историю которую прожили народы наших стран, то худших времен Украина еще не проходила. Никто!!! Никогда!!!!кроме русских в трудные времена не приходил к ним на помощь. Очень жаль что власти Украины этого не хотят видеть
И не надо им помогать!
Вовка Шилов 0505707696
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Гость258592
Где факты. Опять бла бла.
Пожрёте фасоли с горохом, укроТВАРИ, и до Аляски стрельнуть сможете, чтоб вы все хохлоУБЛЮДКИ передохли!
Вовка Шилов 0505707696
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Гость262134
а зачистить этот гнойник от вонючего русского мирка давно пора
УкроСВИНЬИ всё равно всё стекломоем пропьют и разворуют!
Гость262134
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Гость256150
Примеров куча - Авганистан/Пакистан (времена СССР). Ливия и Сирия. Там тоже не мало помощи до сих пор идёт чтобы война не заканчивалась. Ты лучше скажи, где любая помощь США какой-либо отсталой стране привела к чему-то положительному. Таких примеров просто нет. В данном случае военная помощь нужна чтобы хохлобандеры уверовали что они смогут победить и начнут зачистку Донбаса.
а зачистить этот гнойник от вонючего русского мирка давно пора
Гость256150
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Гость258592
Где факты. Опять бла бла.
Примеров куча - Авганистан/Пакистан (времена СССР). Ливия и Сирия. Там тоже не мало помощи до сих пор идёт чтобы война не заканчивалась. Ты лучше скажи, где любая помощь США какой-либо отсталой стране привела к чему-то положительному. Таких примеров просто нет. В данном случае военная помощь нужна чтобы хохлобандеры уверовали что они смогут победить и начнут зачистку Донбаса.
Гость258592
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Гость262702
Весь мир знает что такое "помощь" США. и когда украинские власти взахлеб пишут об этой помощи, становится обидно за их узколобость. Ведь если посмотреть на историю которую прожили народы наших стран, то худших времен Украина еще не проходила. Никто!!! Никогда!!!!кроме русских в трудные времена не приходил к ним на помощь. Очень жаль что власти Украины этого не хотят видеть
Где факты. Опять бла бла.
Гость262702
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Весь мир знает что такое "помощь" США. и когда украинские власти взахлеб пишут об этой помощи, становится обидно за их узколобость. Ведь если посмотреть на историю которую прожили народы наших стран, то худших времен Украина еще не проходила. Никто!!! Никогда!!!!кроме русских в трудные времена не приходил к ним на помощь. Очень жаль что власти Украины этого не хотят видеть
В
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Халява по американски и в пиндоском стиле !
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