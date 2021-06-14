Кошмар для Запада: раскрыты преимущества главного оружия подводного флота России

Кошмар для Запада: раскрыты преимущества главного оружия подводного флота России
Подлодка "Краснодар". Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
Советские "суперторпеды" оказались перед НАТО настоящей морской угрозой

В 1960-е годы прошлого столетия советский подводный флот нуждался в надежной системе противодействия американским АПЛ, угрожавших государственной целостности. Подлодки Соединенных Штатов представляли угрозу, так как были одним из главных средств ядерного сдерживания СССР. В 1977 году НАТО получили "ответ" в виде суперкавитационной торпеды ВА-111 "Шквал", покрытой завесой тайны еще долгое время после распада государства.

Как пишет обозреватель Марк Епископос, "Шквал" стал настоящей грозой для американского подводного флота. Если стандартные торпеды могли двигаться с максимальной скоростью в 60 узлов, то советская "суперторпеда" преодолевала 200 узлов (379 километров) в час.

"Ключевым моментом в этом процессе являлась суперкавитация: выбрасываемый из "носа" газ образовывал тонкий пузырь, сводивший к минимуму контакт с водой и препятствующий ухудшению характеристик, которые менялись из-за сопротивления. При движении торпеды к цели пузырь продолжал испарять воду вокруг", – пишет Епископос в своей статье на The National Interest.

"Шквал" катапультировали со скоростью в 50 узлов, а затем торпеда начинала разгоняться до суперкавитации. Изначально модели разрабатывали только для установки ядерных боеголовок. Позднее советские специалисты стали работать и с обычными.

"После окончания холодной войны будущее технологий суперкавитирующих торпед остается неопределенным. Немцы работали над гибридным суперкавитационным оружием, запускаемым с надводных лодок, еще в нулевых, однако проект забросили. Совсем недавно стало известно, что Россия работает над "Хищниками", которые придут им на смену. Программа также держалась в секрете. Неизвестно, как далеко продвинулся проект", – пишет обозреватель.   

Ранее западный обозреватель оценил возможности новой российской субмарины "Казань", заявив о том, что теперь НАТО не может чувствовать себя в безопасности на море. 


Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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Klp
Кто то пукнул жидким :-))
И сразу стало ясно,откуда вонь!
гость
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Klp у тя бандер жижа навозная из черепа потекла вот и забздел ты, глупая обезьяна. :-) :-)) :-D
Гость258915
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Klp
Кто то пукнул жидким :-))
У тебя кошмар в голове. Оттого и пукаешь.
Klp
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Кто то пукнул жидким :-))
Гость262134
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а преимуществ то и нет на самом деле.
гость
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Если что то раскрыто и об этом стало известно всем это уже далеко не главное преимущество.
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