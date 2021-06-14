Советские "суперторпеды" оказались перед НАТО настоящей морской угрозой

В 1960-е годы прошлого столетия советский подводный флот нуждался в надежной системе противодействия американским АПЛ, угрожавших государственной целостности. Подлодки Соединенных Штатов представляли угрозу, так как были одним из главных средств ядерного сдерживания СССР. В 1977 году НАТО получили "ответ" в виде суперкавитационной торпеды ВА-111 "Шквал", покрытой завесой тайны еще долгое время после распада государства.

Как пишет обозреватель Марк Епископос, "Шквал" стал настоящей грозой для американского подводного флота. Если стандартные торпеды могли двигаться с максимальной скоростью в 60 узлов, то советская "суперторпеда" преодолевала 200 узлов (379 километров) в час.

"Ключевым моментом в этом процессе являлась суперкавитация: выбрасываемый из "носа" газ образовывал тонкий пузырь, сводивший к минимуму контакт с водой и препятствующий ухудшению характеристик, которые менялись из-за сопротивления. При движении торпеды к цели пузырь продолжал испарять воду вокруг", – пишет Епископос в своей статье на The National Interest.

"Шквал" катапультировали со скоростью в 50 узлов, а затем торпеда начинала разгоняться до суперкавитации. Изначально модели разрабатывали только для установки ядерных боеголовок. Позднее советские специалисты стали работать и с обычными.

"После окончания холодной войны будущее технологий суперкавитирующих торпед остается неопределенным. Немцы работали над гибридным суперкавитационным оружием, запускаемым с надводных лодок, еще в нулевых, однако проект забросили. Совсем недавно стало известно, что Россия работает над "Хищниками", которые придут им на смену. Программа также держалась в секрете. Неизвестно, как далеко продвинулся проект", – пишет обозреватель.



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