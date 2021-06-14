"Смертоносная логистика": как НАТО готовится к встрече с Россией

"Смертоносная логистика": как НАТО готовится к встрече с Россией
Sikorsky SH-60 Seahawk. Фото: Petty Officer 2nd Class Andrea R/www.globallookpress.com
Альянс наверстывает упущенное со времен окончания холодной войны

Соединенные Штаты отрабатывают вместе с союзниками по НАТО в Европе новые логистические методы снабжения войск на случай военного конфликта с Россией. В рамках учений по молниеносным переброскам Альянс совершенствует технику повышенной мобильности на фоне роста напряженности в отношениях с РФ, пишет обозреватель Кристофер Вуди.

Как отмечает источник, лишь за июнь американская армия разгрузила 300 единиц боевой техники 81-й бригады "Страйкер" Нагвардии в датском порту Эсбьерг, что является "смертоносной логистикой".

"Технику железнодорожным и автомобильным транспортом доставили примерно 800 солдатам, которые недавно прибыли в Польшу, чтобы присоединиться к боевой группе расширенного передового присутствия НАТО, действующей там с конца 2017 года. Впервые армия США работала с датскими вооруженными силами в порту Эсбьерг для проведения операции подобного рода", -  пишет журналист.

Месяцем ранее американцы разгрузили в албанском Дурресе снаряжение с топливом в рамках учений Defender-Europe 21 – масштабная операция призвана оценить реальный логистический потенциал НАТО. В Албании военнослужащие разгрузили оборудование и нефть с корабля USNS Bob Hope на мелкие транспортники, которые перевезли груз уже на берег.

"Операция JLOTS в Дурресе была первой в Европе после Второй мировой войны, перевалка больших объемов топлива также стала первой в своем роде за 30 лет. Альянс стремится восстановить возможности, растерянные после холодной войны, и подготовиться к встрече с более способным противником, который мог бы бросить вызов или воспрепятствовать его действиям в конфликте", – пишет обозреватель в своей статье на Business Insider.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что НАТО вооружением Украины под предлогом военных учений.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость259943
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Всегда исторически так наз. запад пёр на Русь - Россию - СССР - снова Россию. Так будет до тех пор пока мы или они не уничтожат другого. Может быть того требует закон мирозданья, чтобы под страхом смерти продолжалась жизнь и не был застой.
Гость259361
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Пока неизвестна реакция, как Еревана, так и Москвы на явное нарушение суверенитета Армении и международного права. Кроме того неизвестно количество турецких военнослужащих, размещенных на армянской территории.
Гость256041
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Да будь ты проклята НАТО, машина несущая смерть всему миру
Гость255992
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Гость257778
Прикольно. Удар будет по центрамам принятия решений.И дальше что?
А дальше все будет очень плохо. Не станет мира в том понимании, в каком он существует сейчас, а выжившие будут "играть в Безумного Макса или в книгу Илая"
гость
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Гость262134 твоё очко заткнет хоть кто ни будь? Весь ресур дрищем завалил, тупе3день бандеровальный. Сортир тебя ждет, вперде чистить.
Гость257778
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Прикольно. Удар будет по центрамам принятия решений.И дальше что?
Гость262134
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шоу. не будет никакой войны. воевать в россии никто не будет - у руководства семьи в странах НАТО
гость
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И чо? Кому и что вы пытайтесь доказать этим онанизмом? То что вы извращенцы-драчуны мы знали всегда. Пуканы не порвите, генералы хозяева навозных республик.
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