Альянс наверстывает упущенное со времен окончания холодной войны

Соединенные Штаты отрабатывают вместе с союзниками по НАТО в Европе новые логистические методы снабжения войск на случай военного конфликта с Россией. В рамках учений по молниеносным переброскам Альянс совершенствует технику повышенной мобильности на фоне роста напряженности в отношениях с РФ, пишет обозреватель Кристофер Вуди.

Как отмечает источник, лишь за июнь американская армия разгрузила 300 единиц боевой техники 81-й бригады "Страйкер" Нагвардии в датском порту Эсбьерг, что является "смертоносной логистикой".

"Технику железнодорожным и автомобильным транспортом доставили примерно 800 солдатам, которые недавно прибыли в Польшу, чтобы присоединиться к боевой группе расширенного передового присутствия НАТО, действующей там с конца 2017 года. Впервые армия США работала с датскими вооруженными силами в порту Эсбьерг для проведения операции подобного рода", - пишет журналист.

Месяцем ранее американцы разгрузили в албанском Дурресе снаряжение с топливом в рамках учений Defender-Europe 21 – масштабная операция призвана оценить реальный логистический потенциал НАТО. В Албании военнослужащие разгрузили оборудование и нефть с корабля USNS Bob Hope на мелкие транспортники, которые перевезли груз уже на берег.

"Операция JLOTS в Дурресе была первой в Европе после Второй мировой войны, перевалка больших объемов топлива также стала первой в своем роде за 30 лет. Альянс стремится восстановить возможности, растерянные после холодной войны, и подготовиться к встрече с более способным противником, который мог бы бросить вызов или воспрепятствовать его действиям в конфликте", – пишет обозреватель в своей статье на Business Insider.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что НАТО вооружением Украины под предлогом военных учений.