В Незалежной призвали россиян бояться

Россия не должна переживать о ракетах НАТО, ей стоит побеспокоиться об оружии Украины. Такое заявление сделал украинский политолог Тарас Загородний.

Эксперт отметил, что Россия должна бояться ракетный комплекс "Сапсан", который Украина начала разрабатывать еще в 2006-м, но через несколько лет похоронила проект. Сейчас вместо оружия есть только макет. Впрочем, Загородний с гордостью заявил, что аналог российского "Искандера" сможет достичь центральной части РФ всего за 5-7 минут, если Украина все же запустит свои ракетную программу.

Политолог в своей статье на сайте "Гордон" подчеркнул, что США дали Незалежной добро на строительство ракет средней и малой дальности, в том числе на оружие, способное поразить цель на расстоянии до 1,5 тыс км. При этом, по его словам, Украину ничто не сдерживает, чтобы армия получила подобное оружие.

Эксперт уверен, что украинские разработчики вполне способны создать аналог израильского "Железного купола".

Ранее политолог Шпаковский раскрыл украинцам глаза на истинную цель военной помощи американцев. По мнению специалиста, США хотят ввергнуть Украину в хаос.