На Украине пригрозили ударить по России несуществующим аналогом "Искандера"

На Украине пригрозили ударить по России несуществующим аналогом "Искандера"
Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной призвали россиян бояться

Россия не должна переживать о ракетах НАТО, ей стоит побеспокоиться об оружии Украины. Такое заявление сделал украинский политолог Тарас Загородний. 

Эксперт отметил, что Россия должна бояться ракетный комплекс "Сапсан", который Украина начала разрабатывать еще в 2006-м, но через несколько лет похоронила проект. Сейчас вместо оружия есть только макет. Впрочем, Загородний с гордостью заявил, что аналог российского "Искандера" сможет достичь центральной части РФ всего за 5-7 минут, если Украина все же запустит свои ракетную программу.

Политолог в своей статье на сайте "Гордон" подчеркнул, что США дали Незалежной добро на строительство ракет средней и малой дальности, в том числе на оружие, способное поразить цель на расстоянии до 1,5 тыс км. При этом, по его словам, Украину ничто не сдерживает, чтобы армия получила подобное оружие. 

Эксперт уверен, что украинские разработчики вполне способны создать аналог израильского "Железного купола". 

Ранее политолог Шпаковский раскрыл украинцам глаза на истинную цель военной помощи американцев. По мнению специалиста, США хотят ввергнуть Украину в хаос. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Лика
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Это забавно, папуасы шлют угрозы самой России ))), даже и сказать нечего, только пожалеть ущербных остаётся )))
гость
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Глава МИД Украины
предложил обменять «Северный поток – 2» на Крым. Ты, чмо, приедь в Крым, без охраны, и заяви это :-)
Гость262889
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Гость262889
бараны они и в Африке бараны!Ну ударьте! НИКАКИХ потом"а нам за шо? " в оправданку не пойдёт! ударьте бандерлоги ударьте! Давно пора! Вас предупредили - дерьнитесь ? Вперед макаки скакуасы!Давно ждем! НАДОЕЛИ!
Да уж !будет повод забить фарш из бандерлогов в шаровары бандурастов укрососалов
Гость259943
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Всё продадут или обменяют на горилку. Горылку продадут, а грОши пропьют. Потом тару сдадут и опять напьются. После запоя слепят макет ракеты из картонки и начнут Путина шантажировать продать им акции СП2. Акции нам же перепродадут, а дальше - ну, короче, вы знаете.
Гость262889
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бараны они и в Африке бараны!Ну ударьте! НИКАКИХ потом"а нам за шо? " в оправданку не пойдёт! ударьте бандерлоги ударьте! Давно пора! Вас предупредили - дерьнитесь ? Вперед макаки скакуасы!Давно ждем! НАДОЕЛИ!
Гость259361
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Глава МИД Украины предложил обменять «Северный поток – 2» на Крым
Гость259361
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Гость259361
Украина, не имеющая никакого отношения к Северному потоку-2, требует передать ей часть его акций в порядке компенсации. Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера «новой» Украины - Пушков
Сверх наглость.Что вы знаете об украинской наглости? Смеем заверить, ничего. Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Украина сможет избежать убытков и даже заработать на «Северном потоке — 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.
Гость255992
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На "Сапсан" было выделено 12 млн длр. США, 6.8м. освоили, потом проект свернули из-за недофинансирования )))) Т.е. остальное бабло тупо спи3дили ))) Для хохлов - это норма поведения: попрошайничать-получить-спи3дить-стонать что мало дали
Гость259361
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Украина, не имеющая никакого отношения к Северному потоку-2, требует передать ей часть его акций в порядке компенсации. Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера «новой» Украины - Пушков
гость
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Речь идет о дупе парашнюка, он ей уже сбил самолет. Забьют туда заряд тротилла и ж/д рельс. Пнут по яйцам: выстрел! Очень смертоносно!
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