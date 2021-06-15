The Washington Post: Россия планирует продать Ирану новейший спутник-шпион

The Washington Post: Россия планирует продать Ирану новейший спутник-шпион
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Согласно данным The Washington Post, Российская Федерация намерена продать Ирану новейший спутник, который существенно увеличит разведывательные возможности Исламской Республики

Сделка должна состояться в ближайшие месяцы.

По информации издания, речь может идти о продаже Ирану космического комплекса высокого пространственного разрешения "Канопус-В" российского производства, в состав которого входят панхроматическая и мультиспектральная камеры.

The Washington Post со ссылкой на неназванных информированных источников в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке сообщает, что приобретение Исламской Республикой данного новейшего спутника существенно увеличит разведывательный потенциал вооруженных сил Ирана. Аппарат может быть запущен с территории России уже в ближайшее время.

Согласно официальным данным, "Канопус-В" является гражданским спутником, однако по информации The Washington Post, в переговорах с Москвой о его продаже участвовали высокопоставленные представители вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции, которые с этой целью неоднократно посещали Россию.

Используя "Канопус-В", Иран сможет из космоса наблюдать за объектами в Израиле, а также отслеживать перемещение американских вооруженных сил в Ираке и Персидском заливе.

Тимур СОРОКИН

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