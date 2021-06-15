Армия Королевства планирует отражать кибератаки со стороны Москвы

Россия в обозримом будущем может напасть на Швецию. Об этом предостерег соотечественников главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден, сообщает местное издание Aftonbladet.

По словам генерала, уровень угрозы в адрес Швеции повысился, и потребовал увеличить финансирование армии.

"Мы не можем исключать вооруженного нападения. Россия подрывает структуры безопасности в Европе", – заявил Бюден.

В качестве примера такого "подрыва" шведский военачальник привел "аннексию Крыма" и вооруженный внутриукраинский конфликт в Донбассе.

Генерал отметил, что Россия готова использовать свою военную мощь для достижения политических целей.

При этом, по данным службы военной разведки и безопасности, наиболее вероятные атаки в адрес Швеции ожидаются не военного, а "гибридного" свойства.

Бюден считает, что военным и гражданским организациям нужно уже сейчас совместно отрабатывать ответы на удар по всем жизненно важным структурам, будь то коммуникации, транспорт, энергоснабжение или здравоохранение. Главком ВС призвал усиливать наступательные средства борьбы в сфере кибербезопасности, чтобы противодействовать потенциальной атаке противника.

Генерала спросили, означает ли это, что Швеция должна, например, отключить энергоснабжение в РФ. На это Бюден ответил весьма витиевато.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но речь идет о наличии компетенции и способности с помощью технических систем влиять на кого-то еще с помощью киберфункций. Вместо того, чтобы просто защищать себя, мы должны сделать что-то, чтобы запретить кому-либо выполнять свои действия", – сказал Бюден.

Военный бюджет Королевства вырастет с 2020 г. почти на 29 млрд шведских крон, достигнув параметров в 89 млрд к 2025 году. Армия вырастет с сегодняшних 55 тыс до 90 тыс человек в 2030 г, говорится в статье.

