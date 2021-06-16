В России ожидают провокаций с украинской стороны

Россия переводит в активный режим станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на участке границы с Украиной на Крымском полуострове. По оценке специалистов, эта мера необходима, чтобы предотвратить украинские провокации в российском воздушном пространстве на фоне саммита президентов России и США в Женеве.

Как ожидается, лидеры Кремля и Белого дома в ходе переговоров затронут в числе прочих тем ситуацию на Украине. Не исключено, что со стороны Незалежной постараются усилить негативный фон, например, устроить в Крыму неприятности с помощью дронов. Чтобы исключить все инциденты в воздушном пространстве, станции РЭБ переводятся в активный режим.

"Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство",

– сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах. Он подчеркнул, что любое незаконное пересечение границы РФ, в том числе в воздухе, рассматривается как атака. Такие цели подлежать уничтожению. Однако источник допустил, что не все летательные объекты, появившиеся в зоне ответственности РФ, будут ликвидированы автоматически: в ряде случаев может быть перехвачено управление беспилотником и его разворот обратно в украинскую зону.

Саммит Путина и Байдена начнется в среду, 16 июня, после 14:00 мск. Программа встречи рассчитана примерно на пять часов.

Ранее стало известно, что Совет нацбезопасности и обороны Незалежной (СНБО) провел тайное совещание по Крыму, на котором постановил усилить военные меры на границе в полуостровом. Детали держатся в секрете. При этом Минобороны РФ в начале июня открыто объявил, что Москве известно о хитром плане Запада по военной помощи Киеву, когда на территорию Незалежной под предлогом международных учений ввозится в большом количестве военная техника и вооружения, которые остаются в распоряжении Украины после окончания маневров.