Американские "Патриоты" провалили испытания по противоракетной обороне

Американские "Патриоты" провалили испытания по противоракетной обороне
Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Система оказалась посредственным защитником, считают журналисты

Зенитно-ракетная система "Патриот", созданная для противоракетной обороны Соединенных Штатов, провалила два из трех испытаний по объединению с ЗРК THAAD, которая предназначена для заатмосферного перехвата воздушных целей средней дальности.

Первые испытания проходили осенью 2019 года, затем – в марте и октябре 2020-го. Лишь одно из них оказалось успешным. В рамках "тандема" перехватчики "Патриота" использовали информацию, полученную с радаров THAAD. В Пентагоне уверены, что объединение систем ПВО позволит получить ряд серьезных преимуществ. Однако основной причиной неудач стали проблемы в программном обеспечении.

За счет "тандема" Штаты надеются развернуть THAAD в Южной Корее в связке с системами AEGIS в Восточной Азии для противоракетной обороны на материковой части США против Китая и Северной Кореи.

Благодаря THAAD американские силы могут расширить потенциал "Патриота", который является сравнительно недорогим и универсальным комплексом. По информации разработчика, комплекс способен не только уничтожать ракеты, но и сбивать самолеты с вертолетами.

"Однако пока комплекс проявил себя посредственно, так как не справился с иранскими БПЛА в Израиле, а также пропустил ракеты Йемена в Саудовскую Аравию. Во время войны в Персидском заливе "Патриоты" также провалились из-за неспособности справиться с древними ракетами Skud, которыми обстреливал соседей Ирак", – пишет The Military Watch.

Весной посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что на 300 миллионов долларов, обещанных Конгрессом, Киев намерен закупить оружие, включая американские "Патриоты", а также ПРК "Гарпун" и ОТК HIMARS. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255811
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Хорошо что российские патриоты не провалили. Они своим пердежом все собьют !
Гость256504
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"Патриоты" - дырявые, "Гарпуны" - для воздушного, корабельного и для подлодок. Только "HIMARS" более-менее, в общем 300 лямов будут потрачены абсолютно бездарно
Гость256365
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Оксана Макарова и памперсов пусть закупит.
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