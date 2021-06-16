Система оказалась посредственным защитником, считают журналисты

Зенитно-ракетная система "Патриот", созданная для противоракетной обороны Соединенных Штатов, провалила два из трех испытаний по объединению с ЗРК THAAD, которая предназначена для заатмосферного перехвата воздушных целей средней дальности.

Первые испытания проходили осенью 2019 года, затем – в марте и октябре 2020-го. Лишь одно из них оказалось успешным. В рамках "тандема" перехватчики "Патриота" использовали информацию, полученную с радаров THAAD. В Пентагоне уверены, что объединение систем ПВО позволит получить ряд серьезных преимуществ. Однако основной причиной неудач стали проблемы в программном обеспечении.

За счет "тандема" Штаты надеются развернуть THAAD в Южной Корее в связке с системами AEGIS в Восточной Азии для противоракетной обороны на материковой части США против Китая и Северной Кореи.

Благодаря THAAD американские силы могут расширить потенциал "Патриота", который является сравнительно недорогим и универсальным комплексом. По информации разработчика, комплекс способен не только уничтожать ракеты, но и сбивать самолеты с вертолетами.

"Однако пока комплекс проявил себя посредственно, так как не справился с иранскими БПЛА в Израиле, а также пропустил ракеты Йемена в Саудовскую Аравию. Во время войны в Персидском заливе "Патриоты" также провалились из-за неспособности справиться с древними ракетами Skud, которыми обстреливал соседей Ирак", – пишет The Military Watch.

Весной посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что на 300 миллионов долларов, обещанных Конгрессом, Киев намерен закупить оружие, включая американские "Патриоты", а также ПРК "Гарпун" и ОТК HIMARS.