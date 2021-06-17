Эффективное оружие против истребителей F-35 назвали в США

Эффективное оружие против истребителей F-35 назвали в США
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Американские истребители-невидимки пятого поколения F-35 не смогут спрятаться от российских военных. Их обнаружит и уничтожит радиолокационная станция (РЛС) "Струна-1". К такому мнению пришел американский аналитик Чарли Гао.

Создателем "Струны" является корпорация "Алмаз-Антей", известная во всем мире как производитель самых эффективных средств ПВО. Отличительной особенностью данной РЛС является бистатический радар, когда передатчик и приемник сигнала расположены не в одном месте, а на расстоянии.

Такая конструкция повышает шансы РЛС "поймать" даже самый слабый сигнал и лишает стелсы шанса скрыться от наблюдения.

"Появляется возможность обнаруживать не только самолеты-невидимки, но и другие летательные объекты с малой площадью рассеивания радиоволн, такие как дельтапланы и крылатые ракеты",

приводит РИА ФАН слова Чарли Гоа из его статьи в The National Interest. По оценке американского аналитика, "Струна-1" способна выявлять цели, летящие даже на малой высоте. А учитывая мобильность РЛС, которую можно быстро перемещать и разворачивать на новых местах, данное вооружение представляет реальную угрозу для ВВС НАТО. По крайней мере, F-35 точно не останется невидимым, когда в дело вступит "Струна".

Ранее западные эксперты предположили, что российский Су-57 может вытеснить F-35 с мирового рынка истребителей. Су-57 недавно поступил на вооружение российской армии. По словам министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сейчас решается вопрос о его модернизации.  

Николай ВИКТОРОВ

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