Целый взвод бравых представителей миссии НАТО в Прибалтике с позором возвращается в ФРГ

Германский Бундесвер вляпался в скандал – 30 немецких военных отстранили от службы в Литве в рамках миссии НАТО за исполнение нацистских песен по случаю дня рождения вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера и сексуального надругательства над солдатом. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на ряд немецких изданий.

Пьяную гулянку военные устроили 30 апреля в одном из отелей города Рукла. Немцы вовсю горланили песни о превосходстве арийской расы, а также они изнасиловали сослуживца, сняв свои непотребства на видео.

Отмечается, что о ЧП стало известно еще 8 июня, когда пострадавший сообщил обо всем командованию. Кроме того, во ходе расследования выяснилось, что от неуставных отношений пострадали около 10 человек. В частности, в данном взводе сексуальному насилию подвергался длительное время солдат афганского происхождения. На его оружии даже вырезали неприличное слово.

Накануне министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что весь проштрафившийся взвод вернется в Германию уже в четверг, 17 июня. Она пообещала, что виновные понесут наказание и будут немедленно отправлены в бессрочную отставку.

"Неправомерное поведение некоторых солдат в Литве – это пощечина всем, кто изо дня в день служит в Бундесвере для обеспечения безопасности. Такие катастрофы наносят ущерб репутации Германии. Их накажут со всей строгостью", – написала фрау Крамп-Карренбауэр в своем "Твиттере".

Немецкие военные находились в Литве в рамках миссии расширенного передового присутствия НАТО, обеспечивающей защиту Литвы, Латвии и Эстонии "путем сдерживания России", напоминает Reuters.

Судя по последним сообщениям о пьяных драках натовских воинов, дислоцированных в странах Прибалтики, военнослужащим там скучно и не к чему применить свои "таланты". В начале июня эстонская полиция задержала британских военных за хулиганство в поезде под алкогольными парами. А ранее в мае в той же Эстонии те же пьяные вояки из Соединенного Королевства подрались с местными гражданками, которые пытались защитить подругу.

