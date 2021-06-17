Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Польская армия разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin. Такое заявление сделал сегодня, 17 июня, глава Минобороны республики Мариуш Блащак, выступая перед журналистами.
Соглашение о приобретении ПТРК было подписано Варшавой и Белым домом в 2020 году. В соответствии с договором польская сторона получит несколько десятков пусковых установок с ракетами, в предмет договора также входит необходимый пакет обучения с логистикой.
Глава оборонного ведомства сообщил, что 17 июня состоялись показательные военные учения на полигоне Киево, недалеко от города Торунь, где армия продемонстрировала "Джавелины".
По словам Блащака, речь идет не просто о противотанковых ракетных комплексах, а о новом оружии, благодаря которому Войско польское сможет расширить систему территориальной обороны государства.
"Это очень существенно, если речь идет о целой системе сдерживания вероятного агрессора", – приводит РИА "Новости" заявление министра обороны Польши.
Напомним, Соединенные Штаты начали выпуск "Джавелинов" в прошлом году. Комплекс разработан для уничтожения легкобронированной техники. Медиа называли Польшу одним из первых покупателей "Джавелинов" – Варшава заявляла о том, что собирается приобрести на фоне ухудшения отношений с РФ 60 комплексов со 180 ракетами.
Ранее польские обозреватели заявили о наращивании военного потенциала со стороны России. Поводом для подозрений у журналистов стало недавнее выступление Шойгу, заявившего о том, что в Западном военном округе сформируют несколько десятков новых групп и воинских частей после расширения НАТО в регионе.
Совместное заявление президентов двух стран стало существенным достижением
Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом