Польша стягивает к Белоруссии ракетные комплексы Javelin для "сдерживания агрессора"

Польша стягивает к Белоруссии ракетные комплексы Javelin для "сдерживания агрессора"
Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава принимает меры по расширению территориальной обороны

Польская армия разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin. Такое заявление сделал  сегодня, 17 июня, глава Минобороны республики Мариуш Блащак, выступая перед журналистами.

Соглашение о приобретении ПТРК было подписано Варшавой и Белым домом в 2020 году. В соответствии с договором польская сторона получит несколько десятков пусковых установок с ракетами, в предмет договора также входит необходимый пакет обучения с логистикой.

Глава оборонного ведомства сообщил, что 17 июня состоялись показательные военные учения на полигоне Киево, недалеко от города Торунь, где армия продемонстрировала "Джавелины".

По словам Блащака, речь идет не просто о противотанковых ракетных комплексах, а о новом оружии, благодаря которому Войско польское сможет расширить систему территориальной обороны государства. 

"Это очень существенно, если речь идет о целой системе сдерживания вероятного агрессора", – приводит РИА "Новости" заявление министра обороны Польши.

Напомним, Соединенные Штаты начали выпуск "Джавелинов" в прошлом году. Комплекс разработан для уничтожения легкобронированной техники. Медиа называли Польшу одним из первых покупателей "Джавелинов" – Варшава заявляла о том, что собирается приобрести на фоне ухудшения отношений с РФ 60 комплексов со 180 ракетами.

Ранее польские обозреватели заявили о наращивании военного потенциала со стороны России. Поводом для подозрений у журналистов стало недавнее выступление Шойгу, заявившего о том, что в Западном военном округе сформируют несколько десятков новых групп и воинских частей после расширения НАТО в регионе.

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Теперь вам, дебилам, будет из чего застрелится. Если это вообще не муляжи. Ну сделайте вид, обсеретесь и сдадитесь.
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