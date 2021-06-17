Пентагон приготовил для победы над Россией и Китаем "большую шестерку"

Пентагон приготовил для победы над Россией и Китаем "большую шестерку"
Фото: pixabay.com
США пытается модернизировать и переориентировать свои вооруженные силы

Пентагон определил главные угрозы для армии США, которая находится "на перепутье". Дело в том, что американцы в последние два десятилетия были сосредоточены на "конфликтах с повстанцами", а теперь они осознали, что им нужно переориентироваться на борьбу со "способным великодержавным противником" – Россией и Китаем. Поэтому в Петагоне придумали план по сдерживанию серьезного оппонента – "большая шестерка". Об этом пишет штатовский журнал The National Interest.

Согласно публикации, Россия представляет собой традиционный наземный вызов армии США с ее крупными механизированными формированиями, угрожающими Прибалтике, а также грозными баллистическими ракетами большой дальности, артиллерией и ракетами класса земля-воздух.

Китай же несет угрозу для Военно-морских и Военно-воздушных сил Пентагона в Тихом океане, отмечает автор издания.

Почти все основные наземные военные системы поступили на вооружение американской армии в 1980-х годах или ранее. Пять амбициозных программ по замене стареющей бронетехники, артиллерии и вертолетов потребовали $30 млрд, но "потерпели фиаско".

Таким образом, в 2017 г. Пентагон сформировал восемь многофункциональных команд во главе с бригадными генералами для быстрой и эффективной разработки систем противодействия нового поколения. Эти далеко идущие инициативы по модернизации армии собирательно называются "большой шестеркой", поясняется в публикации.

В чем же состоит план Минобороны США для победы над потенциальным грозным противником, а не "повстанцами".

Предполагается разработка высокоточной дальнобойной артиллерии для уничтожения вражеской ПВО, создание боевых машин пехоты нового поколения вместе с усилением имеющихся танков, создание современных скоростных вертолетов и сетей управления войсками, способных противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, и разработка новейших комплексов противовоздушной и противоракетной обороны.

Шестой инициативой является улучшение количественных и качественных показателей военнослужащих Пентагона.

"Время покажет, будет ли новый, казалось бы, более гибкий подход армии увернуться от пуль, которые свели на нет предыдущие усилия по модернизации", резюмируется в статье.

Ранее мы писали о скандале в рядах НАТО в Европе. Речь идет о миссии Бундесвера в Литве, где немецкие пьяные военные в одном из отелей орали расистские, а точнее нацистские песни во славу Гитлера, а также изнасиловали сослуживца, причем снимали это на видео. Целый взвод Бундесвера в итоге сегодня должен был покинуть пределы литовской территории.

А вообще натовские военнослужащие из государств альянса расквартированы в странах Прибалтики с целью "сдерживания России".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость256011
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Одни шестерки
Гость256011
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Одни шестерки.
Гость264360
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абе вия знайте се какви звукови налятяния вдига СУ плеелетял със СЗЧ на ниско?
Гость264360
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секрет! памперси,наушники,атистес-лек,кубинки за бег, таблет с указания , мноо тамперси и заглушки!! щото прелетит СУ и в пенциу глухарь!!
гость
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Давайте еще лет 30 соображайте с кем же нам надо воевать и как? Может бандерам по старинке вдуть и все на этом. Любовь все пендопроблемы решит
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