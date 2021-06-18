Американцы отработали уничтожение целей в Тихом океане

Военные США показали в действии возможности новой ракетной системы, которая может справляться с целями как на воде, так и на суше.

На кадрах, распространенных порталом Defense News, видно, как военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес" приземляется на острове в Тихом океане. Из него выкатывается автономная пусковая установка Autonomous Multidomain Launcher (AML) и запускает симулятор ракеты Precision Strike Missile (PrSM) по условной цели – находящемуся поблизости вражескому кораблю.

В это же время другой самолет доставляет на остров другую пусковую установку High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которая предназначена для запуска PrSM повышенного радиуса действия. Пущенная тут ракета уничтожает систему ПВО, размещенную на территории противника.

После того, как военные корабли и системы ПВО врага поражены, пусковые установки помещаются обратно в грузовые самолеты. Они перемещаются в другую зону, а тут в дело вступают истребители, для которых ракеты PrSM расчистили путь.

По информации издания, этот сценарий отрабатывался для операций на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Как пояснило американское командование, демонстрация наглядно показывает, как новые разработки снижают уровень опасности для военнослужащих США, занятых в подобных операциях.

Эксперты обратили внимание, что в ходе демонстрации рассчитывалось, что ракета PrSM способна работать на 500 км и дальше. Ранее Пентагон сообщал, что PrSM успешно прошла испытания на дальности 400 км, при этом американцы дали понять, что работают над увеличением радиуса ее действия.

В СМИ окрестили ракетыPrSM "убийцами" российских систем ПВО С-400. Эти системы очень популярны в мире. В частности, они стоят на вооружении страны-члена НАТО Турции, что вызывает крайнее недовольство США. Впрочем, по последним данным, Анкара готова пойти на уступки Вашингтону в данном вопросе.