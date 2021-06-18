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Российские оборонщики создает снаряд для уничтожения основного танка Пентагона Abrams, сообщает американское издание National Interest.
Отмечается, что отраслевые разработчики ВПК РФ работают над модернизированным гранатометом РПГ-7В2, чтобы повысить огневую мощь и дальность попадания снарядов для поражения тяжелой техники противника. По мнению автора статьи Криса Осборна, данный проект направлен против "Абрамсов".
Необходимость увеличения дальности атаки лежит в основе российской попытки модернизации, возможно, в ответ на появление новых технологий наведения у американских танков с более высоким разрешением и большей дальностью. Цель разработчиков из РФ – создать орудие, способное уничтожать тяжелую бронетехнику противника на расстоянии до одного километра, говорится в статье.
"У "Абрамса" есть модернизированная защита от попадания снарядов – это динамическая защита, представляющая собой интегрированную систему зондирования и новейшую систему управления огнем, уничтожающая снаряд во время его подлета к цели ответным взрывом. Это средство защиты доказало свою эффективность в многочисленных испытаниях", – указывает обозреватель.
Помимо этого, в броне танка используются композитные материалы, повышающие его живучесть, отметил он.
Осборн сомневается, что будущий российский снаряд для РПГ будет способен противодействовать усовершенствованной защите "Абрамсов". По его словам, нет никаких гарантий относительно того, какое воздействие орудие сможет оказать, "если оно вообще существует".
Ранее в этом же издании была размещена статья о создании Пентагоном новой системы масштабной борьбы армии США как России, так и Китаю, которую условно назвали "большой шестеркой".
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