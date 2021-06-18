Россию предупредили о проблемах из-за турецкой военной базы в Азербайджане

Россию предупредили о проблемах из-за турецкой военной базы в Азербайджане
Фото: Depo Photos/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Изменение баланса сил в регионе заставит Минобороны беспокоиться за безопасность РФ

Создание военной базы для турецкого контингента в Азербайджане сильно осложнит политическую ситуацию у южных рубежей России. Такое заявление сделал военный специалист, политолог Иван Коновалов, прокомментировав высказывание официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об инициативе двух стран.

Ранее госслужащий заявил, что открытие объектов инфраструктуры членов Североатлантического альянса у российских границ станет поводом для повышенного внимания со стороны Министерства обороны, а также причиной действий, проводимых для обеспечения государственной и национальной безопасности РФ.

По словам политолога, турецкая база сильно осложнит для Москвы ситуацию в регионе. Россия несет ответственность за региональный политический баланс, и новый объект будет рассматривать как серьезную угрозу.

После введения миротворческого контингента в зону карабахского конфликта РФ сформировала текущую ситуацию в регионе. По словам Коновалова, база турецкой армии лишь дополнит картину, однако не изменит сам расклад. Главный ландшафт военного и политического климата на Закавказье остается за Россией.

Спикер уверен, что российской стороне нельзя пускать ситуацию на самотек – ее необходимо обсудить на межгосударственном уровне. Анкара же, на взгляд аналитика, предложила Баку ряд преференций в обмен на возможность создать в стране базу. Однако все переговоры должны упираться в сам вопрос о формировании объекта, пишет "Рамблер".

По словам спикера, в текущей ситуации важно сохранить действующий баланс сил. Главное слово же остается за миротворческим контингентом РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Армении назвало провокацией и мировой угрозой поездку Эрдогана в Карабах.

Егор МАЛКОВ

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