Украина не выстоит перед атакой спецназа со стороны Белоруссии – экс-представитель Совбеза

Украина не выстоит перед атакой спецназа со стороны Белоруссии – экс-представитель Совбеза
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Держать оборону будет некому: армия истощена противостоянием с Россией

Пугающее заявление сделал бывший заместитель секретаря Собеза Незалежной Сергей Кривонос. В одном из интервью он предупредил, что страна может не выстоять перед атакой с территории Белоруссии. Кривонос подчеркнул, что республика является союзником России в борьбе против Украины. И не исключил возможности ввода спецназа через границу с Белоруссией. Между тем армия Украины сейчас ослаблена из-за противостояния с нашей страной, заявил он.

"Кто им будет противостоять, пока армия на войне?"

вопрошает Кривонос в беседе с изданием "Український тиждень".

Бывший представитель Совбеза заявил, что Киеву необходимо задуматься о создании войск территориальной обороны. Кривонос напомнил, что в стране больше семи сотен важных объектов инфраструктуры. Если их выведут из строя, это обернется серьезными проблемами.

Он заявил, что нужно дать возможность каждому гражданину "почувствовать себя "украинским Рэмбо", героем, способным защищать свое государство". Когда население будет вооружено, Россия задумается перед тем, как "лезть" на украинские территории, заявил Кривонос.

Ранее первый президент Незалежной назвал запланированные на сентябрь военные учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" опасными для страны. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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