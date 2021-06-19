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В преддверии маневров
России и Белоруссии глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил с заявлением.
Он анонсировал, что на время учений "Запад-2021" его страна станет поставщиком ценной информации. Поэтому было принято решение пригласить к себе союзников по НАТО, дабы наблюдать за действиями военных, а также оценить вооружения двух стран. Об этом пишет LIFE со ссылкой на агентство ELTA.
Напомним, учения России и Белоруссии "Запад-2021" запланированы на сентябрь. Маневры проведут на территории двух стран. Военные будут отрабатывать разные сценарии обострения обстановки.
Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о военных рисках у границ страны. На фоне непростой международной ситуации укрепляется ядерная триада, армия и флот получают новейшие вооружения. Так, Путин анонсировал скорое завершение испытаний ЗРС С-500 "Прометей". ВС России должны постоянно пребывать в боеготовности, подчеркнул глава государства.
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