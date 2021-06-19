Литва позовет к себе союзников по НАТО на время учений РФ и Белоруссии

Литва позовет к себе союзников по НАТО на время учений РФ и Белоруссии
Фото: SANDER ILVEST/imago stock&people/www.globallookpress.com/
Альянс собирается получить максимум информации о вооружениях и взаимодействии военных

В преддверии маневров России и Белоруссии глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил с заявлением.

Он анонсировал, что на время учений "Запад-2021" его страна станет поставщиком ценной информации. Поэтому было принято решение пригласить к себе союзников по НАТО, дабы наблюдать за действиями военных, а также оценить вооружения двух стран. Об этом пишет LIFE со ссылкой на агентство ELTA.

Напомним, учения России и Белоруссии "Запад-2021" запланированы на сентябрь. Маневры проведут на территории двух стран. Военные будут отрабатывать разные сценарии обострения обстановки.

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о военных рисках у границ страны. На фоне непростой международной ситуации укрепляется ядерная триада, армия и флот получают новейшие вооружения. Так, Путин анонсировал скорое завершение испытаний ЗРС С-500 "Прометей". ВС России должны постоянно пребывать в боеготовности, подчеркнул глава государства.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость265089
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Всё правильно, они прекрасно понимают что с их скоростью , доклад по подсмотренному в щёлочку , будет только к 2030 году. Их команду нужно разбавить немедленными
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