Альянс собирается получить максимум информации о вооружениях и взаимодействии военных

В преддверии маневров России и Белоруссии глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступил с заявлением.



Он анонсировал, что на время учений "Запад-2021" его страна станет поставщиком ценной информации. Поэтому было принято решение пригласить к себе союзников по НАТО, дабы наблюдать за действиями военных, а также оценить вооружения двух стран. Об этом пишет LIFE со ссылкой на агентство ELTA.

Напомним, учения России и Белоруссии "Запад-2021" запланированы на сентябрь. Маневры проведут на территории двух стран. Военные будут отрабатывать разные сценарии обострения обстановки.

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о военных рисках у границ страны. На фоне непростой международной ситуации укрепляется ядерная триада, армия и флот получают новейшие вооружения. Так, Путин анонсировал скорое завершение испытаний ЗРС С-500 "Прометей". ВС России должны постоянно пребывать в боеготовности, подчеркнул глава государства.